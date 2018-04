Déclaration du Président de la Commission de l’Union africaine sur l’accident d’avion survenu en Algérie:

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec une profonde tristesse la nouvelle de l’accident d’avion qui a eu lieu ce jour dans les environs d’Alger, faisant de très nombreuses victimes. Ce deuil frappe non seulement l’Algérie, mais aussi l’ensemble du continent.

En cette triste occasion, le Président de la Commission exprime les condoléances les plus attristées de l’Union africaine et les siennes propres au peuple et au Gouvernement algériens, ainsi qu’aux familles des victimes. Il les assure de l’entière solidarité et de la compassion de l’Union africaine.

