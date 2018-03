Déclaration de M. Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du FMI, à l’issue de sa Visite au Sénégal

Il sera important pour les autorités sénégalaises de renforcer la mobilisation des recettes fiscales pour soutenir les dépenses de développement dont le pays a tant besoin et maintenir la soutenabilité de la dette.

M. Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI), a publié la déclaration suivante à Dakar à l’issue de sa visite au Sénégal, qui a eu lieu du 22 au 25 mars 2018:

“Ce fut un plaisir et un honneur pour moi de venir au Sénégal en ma qualité de Directeur du Département Afrique du FMI. Le Sénégal a réalisé des progrès impressionnants dans la mise en œuvre de son Plan Sénégal Émergent (PSE) ces dernières années, ce qui a engendré une forte croissance économique, une réduction de la pauvreté et des améliorations du niveau de vie. J’ai félicité les autorités pour les progrès réalisés. À l’avenir, il sera important de renforcer la mobilisation des recettes fiscales pour soutenir les dépenses de développement dont le pays a tant besoin et maintenir la soutenabilité de la dette.”

“J’ai aussi eu l’occasion d’aborder les récents développements dans la région avec le Conseil des Minstres de l’UEMOA. La région a réalisé des progrès économiques considérables, avec des taux de croissance élevés au cours des six dernières années. Pour maintenir cette tendance et limiter les déséquilibres macroéconomiques, j'ai souligné l’importance de respecter les délais pour la réalisation du critère de convergence des pays de l’UEMOA sur un déficit budgétaire maximal de 3 pour-cent du PIB à l’horizon 2019, tout en mobilisant davantage de recettes pour créer de la marge budgétaire.”

“Je voudrais remercier le Président Macky Sall, le Ministre de l’Économie et des Finances M. Amadou Ba, le Gouverneur de la BCEAO M. Tiémoko Meyliet Koné, l’ensemble des ministres des finances de l’UEMOA ainsi que les autres officiels pour leur chaleureuse hospitalité et pour l’occasion qu’ils m’ont offerte d’en apprendre davantage sur les progrès économiques réalisés par le Sénégal.”

