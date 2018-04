Déclaration de la Porte-Parole du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

Rwanda – Commémoration du génocide

Le 7 avril 1994 commençait l’une des pires atrocités de notre temps. En quelques mois, le génocide des Tutsis au Rwanda, que la communauté internationale n’a pas su empêcher, faisait près d’un million de victimes innocentes parce qu’elles étaient Tutsis ou s’opposaient à la folie meurtrière du régime rwandais.

La France, sur son territoire comme à l’étranger, s’associe à la population rwandaise pour honorer le souvenir des victimes et saluer la dignité des survivants et la capacité de réconciliation du peuple rwandais.

En cette journée solennelle et en cette année 2018, qui marquera prochainement les 70 ans de l’adoption de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la France réaffirme son engagement en faveur de la prévention des génocides, qui est un élément central de de notre action extérieure. Le travail de mémoire et la lutte contre l’impunité sont deux éléments indispensables pour qu’un tel drame ne se reproduise.

Distribué par APO Group pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.

Source: APO