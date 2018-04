Déclaration d’Affaires mondiales Canada à propos de l’écrasement d’un avion militaire en Algérie

Affaires mondiales Canada a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Le Canada est attristé par l’écrasement tragique d’un avion militaire, hier en Algérie, qui a coûté la vie à 257 personnes.

« En tant que partenaire international et ami, le Canada est solidaire du peuple algérien alors qu’il pleure ses pertes et offre ses plus sincères condoléances à tous ceux et celles qui subissent les contrecoups de cette tragédie. »

