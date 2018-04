Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le meurtre d'un Casque bleu de la MINUSCA en République centrafricaine :

Le Secrétaire général condamne le meurtre d'un Casque bleu rwandais ainsi que les blessures infligées à huit autres membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) le 10 avril à Bangui lors d'un échange de tirs avec des éléments armés.

Cet incident fait suite à une opération conjointe lancée le 8 avril par la MINUSCA ainsi que les forces armées et la police centrafricaines pour désarmer et arrêter des groupes criminels lourdement armés dans le troisième arrondissement de Bangui.

Le Secrétaire général présente ses plus sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu'au Gouvernement rwandais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre et appelle les autorités centrafricaines à enquêter sur ces cas et à traduire rapidement les responsables en justice.

Le Secrétaire général réitère la détermination de la MINUSCA à protéger les civils et à contribuer à la stabilisation de la République centrafricaine.

Stéphane Dujarric

Porte-Parole du Secrétaire général

