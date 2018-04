Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur l’attaque contre le camp de la la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) à Aguelhok dans la région de Kidal au Mali

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur l’attaque contre le camp de la MINUSMA à Aguelhok dans la région de Kidal au Mali:

Le Secrétaire général condamne l’attaque au mortier contre le camp de la MINUSMA qui a tué deux casques bleus tchadiens et en a blessé au moins dix autres ce soir à Aguelhok dans la région de Kidal.

Il présente ses condoléances les plus sincères au Gouvernement du Tchad, ainsi que sa profonde sympathie aux familles et proches des victimes. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Ces actes ne font que renforcer la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple et le Gouvernement du Mali dans leur quête pour la paix.

Distribué par APO Group pour United Nations – Office of the Spokesperson for the Secretary-General.

Source: APO