Décès du journaliste Arnaud Hamelin, auteur de la "cassette Méry"

Le journaliste et producteur de documentaires Arnaud Hamelin, reporter de guerre et auteur de la fameuse “cassette Méry”, est décédé à l’âge de 74 ans, a annoncé vendredi sa société de production.

Sunset Presse, la société qu’il avait fondée en 1989 et dont il était le PDG, a fait part de sa disparition dans un communiqué de presse, en précisant qu’elle allait poursuivre ses activités.

Né en 1943, Arnaud Hamelin avait démarré sa carrière dans les années 1970 en couvrant les plus grands conflits comme reporter indépendant pour des chaînes de télévision françaises, notamment la guerre du Vietnam et la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges.

Son scoop le plus connu du grand public restera la “cassette Méry”, une confession vidéo de Jean-Claude Méry, collecteur de fonds occulte du RPR, qui contenait des révélations explosives.

Dans cette vidéo, enregistrée en 1996 et dont le contenu avait été publié dans Le Monde en septembre 2000, Jean-Claude Méry, décédé en 1999, détaillait un circuit de financement politique occulte de plusieurs partis, de droite comme de gauche, à Paris et en Ile-de-France, et mettait nommément en cause le président en exercice, Jacques Chirac.

Ce dernier avait qualifié ces révélations d'”acadabrantesques” dans une interview télévisée restée célèbre.

Cette affaire avait valu à M. Hamelin d’être mis en examen pour “recel de violation du secret professionnel” en octobre 2000, avant d’obtenir un non-lieu en 2002.

Le reporter avait raconté en 2014 dans les colonnes du Monde les coulisses de ce scoop, expliquant s’être engagé auprès de M. Méry à ne diffuser la vidéo qu’après son décès et avoir choisi finalement de la remettre au quotidien en raison de la frilosité des chaînes de télévision.

En fondant Sunset Presse en 1989, “il était devenu, en plus d’être journaliste auteur et réalisateur, un producteur de documentaires d’information souvent primés dans les festivals internationaux”, ont rappelé dans un communiqué la Fédération française des agences de presse (FFAP) et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), dont il était respectivement le président d’honneur et le vice-président.

“Très grand respect à ce passionné du journalisme, de l’enquête, de l’image, de l’amitié”, a tweeté son confrère Hervé Brusini, tandis que la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte saluait “un grand monsieur du journalisme”.

