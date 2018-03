Décès de Stephen Hawking, physicien de renommée mondiale

Le physicien de renommée mondiale Stephen Hawking est décédé à l’âge de 76 ans.

Il est mort paisiblement chez lui à Cambridge aux premières heures de mercredi, a indiqué sa famille.

Le Britannique était connu pour son travail sur les trous noirs et la relativité, et a écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique, dont A Brief History of Time.

À l’âge de 22 ans, le professeur Hawking n’a eu que quelques années à vivre après avoir été diagnostiqué avec une forme rare de maladie du motoneurone.

La maladie l’a laissé dans un fauteuil roulant et largement incapable de parler, sauf à travers un synthétiseur vocal.

Ses enfants, Lucy, Robert et Tim, ont déclaré: “Nous sommes profondément attristés que notre père bien-aimé soit décédé aujourd’hui.

“Il était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et l’héritage continueront de vivre pendant de nombreuses années.”

Ils ont loué son “courage et sa persévérance” et ont dit que son “éclat et son humour” inspiraient les gens du monde entier.

“Il a dit un jour:” Ce ne serait pas un univers si ce n’était pas la maison des gens que vous aimez. ” Il nous manquera pour toujours. ”

Un livre de condoléances devrait être ouvert à Conville et Caius College à Cambridge, où le professeur Hawking était un camarade.

Le professeur Hawking fut le premier à exposer une théorie de la cosmologie comme une union de la relativité et de la mécanique quantique.

Il a également découvert que les trous noirs perdent de l’énergie et disparaissent à néant – un phénomène qui deviendra plus tard connu sous le nom de rayonnement Hawking.

Grâce à son travail avec le mathématicien Sir Roger Penrose, il a démontré que la théorie générale de la relativité d’Einstein implique que l’espace et le temps auraient un début dans le Big Bang et une fin dans les trous noirs.

Le scientifique a gagné en popularité en dehors du monde académique et est apparu dans plusieurs émissions de télévision, y compris The Simpsons, Red Dwarf et The Big Bang Theory.

Il a été présenté à la fois à la télévision et au cinéma – récemment par le lauréat d’un Oscar, Eddie Redmayne, dans The Theory of Everything, qui a établi sa notoriété et sa relation avec sa première femme, Jane.

Des hommages mérités

Tim Berners-Lee, inventeur du Web, a été l’un des premiers à rendre hommage au professeur Hawking.

“Nous avons perdu un esprit colossal et un esprit merveilleux, reposez-vous en paix, Stephen Hawking“, a-t-il dit.

Le vice-chancelier de l’Université de Cambridge – où le professeur Hawking avait étudié et travaillé – le professeur Stephen Toope, a déclaré qu’il était un «individu unique» dont on se souviendrait avec «chaleur et affection».

Il a ajouté: “Ses contributions exceptionnelles à la connaissance scientifique et à la vulgarisation de la science et des mathématiques ont laissé un héritage indélébile: son caractère a été une source d’inspiration pour des millions de personnes.”

L’astrophysicien américain Prof George Smoot, qui connaissait et travaillait avec le professeur Hawking, le décrivait comme «très compétitif».

Il a déclaré à BBC Radio Four’s Today: «Chaque fois que je faisais quelque chose, il voulait le faire mieux.

“La seule chose dont il était jaloux, c’est que j’ai reçu le prix Nobel avant lui.”