Davantage de temps partiel dans les TPE

Les très petites entreprises, comprenant jusqu’à 9 salariés, ont plus recours au temps partiel que des entreprises plus grandes, selon une étude du service de statistiques du ministère du Travail publiée jeudi et portant sur 2016.

Fin 2016, le million de TPE (hors agriculture) employaient trois millions de salariés en France, soit en moyenne trois salariés par entreprise. Selon cette étude, 28% de ces salariés travaillent à temps partiel, 13,1% sont en CDD et 7,4% bénéficient d’un contrat aidé.

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, la part des salariés à temps partiel est moindre et représente 15,1%. Le recours au temps partiel diminue avec la taille de l’entreprise: 38,9% dans une entreprise “monosalarié”, 17,4% dans les entreprises de 10 à 99 salariés et 14% dans celles à plus de 100 salariés.

Si les femmes représentent “près de la moitié” des salariés des TPE, elles sont “sous-représentées dans les secteurs de l’industrie et de la construction”.

Les contrats aidés sont pour les trois quarts des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les TPE sont très majoritairement dans le secteur tertiaire: 76,6%, dont la moitié dans “le commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration”. 13,9% des TPE sont dans la construction et 7% dans l’industrie, où se concentrent les entreprises artisanales.

Les entreprises “monosalarié” représentent 36,6% des TPE, et en particulier dans l’enseignement privé, la santé et l’action sociale”, indique encore cette étude. Celle-ci relève par ailleurs que la durée du temps de travail moyenne est de 36,3 heures pour les salariés à temps complet, “supérieure de près de 45 minutes par rapport à l’ensemble des entreprises de 10 salariés et plus”.

Source: AFP