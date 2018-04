Crise humanitaire en RDC: la Suisse débloque 12,5 millions de francs pour assister la population

La République démocratique du Congo (RDC) est frappée par l’une des plus graves crises humanitaires au monde. Le pays est aussi confronté à une épidémie de choléra. Des millions de personnes dépendent d’une assistance humanitaire. Les représentants de plusieurs Etats et des organisations humanitaires se sont réunis aujourd’hui à Genève pour soutenir la réponse internationale à cette crise. Il s’agissait de la première conférence humanitaire de haut-niveau consacrée à la RDC. La Suisse soutiendra les opérations d’urgence à hauteur de 12,5 millions de francs pour cette année.

La RDC traverse une grave crise humanitaire. Actuellement, 13 millions de personnes ont besoin d’une assistance, un nombre qui a doublé depuis l’année dernière. Les affrontements qui opposent les forces gouvernementales aux groupes armés ont provoqué le déplacement de 4,5 millions d’individus sur l’ensemble du territoire. La situation demeure volatile dans plusieurs régions du pays. La RDC fait aussi face à une sérieuse épidémie de choléra.

Pour répondre à l’ampleur des besoins, une conférence des donateurs a eu lieu aujourd’hui à Genève. Sous l’égide des Nations Unies, des Pays-Bas et de l’Union européenne, la rencontre visait à mobiliser 1,69 milliard de dollars. Il s’agissait de la première conférence humanitaire de haut niveau consacrée à la RDC.

La Suisse a annoncé une contribution de 12,5 millions de francs pour soutenir l’action humanitaire en 2018. Ce montant permettra d’appuyer les mesures de protection des civils et à leur donner les moyens de subvenir à leurs besoins en matière de soins, d’alimentation et de biens de première nécessité. La contribution de la Suisse permettra également de soutenir les communautés qui accueillent les personnes déplacées. La Suisse mettra aussi des experts du Corps suisse d’aide humanitaire à la disposition des agences onusiennes.

La Suisse a rappelé son fort attachement au respect des principes humanitaires et a demandé à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire, garant de la protection des populations civiles.

La région des Grands Lacs est une région prioritaire de la coopération suisse. L’engagement humanitaire en RDC est ainsi complété par des programmes de développement à plus long terme. La Suisse y œuvre pour un meilleur accès de la population congolaise aux services de base, soutient le travail contre les violences envers les femmes, la formation professionnelle, le développement d’une économie locale et la consolidation des processus démocratiques. Enfin, la Suisse s’engage pour la promotion de la paix et le dialogue politique avec les autorités congolaises.

