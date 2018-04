Couverture Médiatique : « Ma Plage, Mon Pays » à Grand-Bassam

L’Ambassade des Etats-Unis organisera une opération coup de balai dénommée « Ma Plage, Mon Pays » à Grand-Bassam le samedi 21 avril 2018 à 08h30.

Cette deuxième édition s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de la Terre L’objectif de « Ma Plage, Mon Pays » est de sensibiliser la population sur les questions environnementales et de la nécessité de réduire la pollution marine.

Les organes de presse désireux de couvrir cette opération sont priés de communiquer les noms de leurs reporters ainsi que leurs contacts téléphoniques à Monsieur Folli TEKO, Chargé d’Information à l’Ambassade des Etats-Unis.

L’Ambassade des Etats-Unis mettra à la disposition des journalistes un bus pour leur transport à Grand-Bassam et leur retour à Abidjan après l’opération de nettoyage.

Les organes de presse désireux de couvrir cette activité sont priés de nous communiquer les noms de leurs reporters au plus tard le mercredi 18 avril à 12h00.

Les journalistes sont priés d’arriver à l’Ambassade des Etats-Unis, sise à la Riviera Golf, le samedi 21 avril 2018 au plus tard à 07 heures. Le départ de l’ambassade pour Grand-Bassam est fixé à 07h30.

