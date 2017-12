Côte D’Ivoire : Une experte de L'ONU conduit une mission pour évaluer « La Situation Relative au Droit à l’Education »

Mme Koumbou Boly Barry, la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation, se rendra en Côte d'Ivoire du 4 au 11 décembre 2017 pour recueillir des informations de première main sur la réalisation du droit à l'éducation, en particulier en ce qui concerne les efforts visant à atteindre l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation de qualité.



Sa mission de huit jours comprendra des réunions avec les autorités, ainsi que des visites dans des écoles primaires et secondaires et des universités afin de rencontrer des enseignants, des universitaires, des étudiants et des représentants des enseignants. Elle se réunira également avec des représentants de la société civile, y compris des ONG.

Mme Boly Barry, qui suit et examine la pleine réalisation du droit à l'éducation dans le monde, cherchera également à offrir des recommandations pratiques quant au cadre législatif et politique afin de soutenir le pays dans ses efforts visant une éducation de qualité inclusive et équitable pour toutes et tous.

La Rapporteuse Spéciale tiendra une conférence de presse afin de partager ses conclusions préliminaires le lundi 11 décembre 2017 à 14h (heure locale), dans les bureaux du PNUD, 1 Angle Avenue Marchand, Rue Gourgas, Abidjan. L'accès sera strictement limité aux journalistes.

Les observations et recommandations complètes de la Rapporteuse Spéciale seront présentées à une prochaine session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.

Distribué par APO Group pour United Nations Office at Geneva (UNOG).

Source: APO