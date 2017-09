Côte d’Ivoire: Le chef de l’Etat ivoirien échange avec le président du groupe Coca- Cola pour l’Afrique

Abidjan, 28 sept (AIP)- Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a échangé avec le président du groupe Coca-Cola pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Brian Smith, jeudi au palais présidentiel, selon une note d’information du service Communication de la présidence de la République.

M. Brian Smith a dit avoir exprimé au président Ouattara la satisfaction de son groupe pour avoir favorisé la mise en place en Côte d’Ivoire d’un « environnement opérationnel » qui permet aux compagnies comme Coca-Cola d’évoluer et de travailler de façon sereine dans le pays.

A cet égard, a-t-il ajouté, avoir annoncé au président de la République la volonté de Coca-Cola de continuer à investir en Côte d’Ivoire où il y a un « véritable potentiel économique », en partenariat avec son embouteilleur national, Solibra.

Sa compagnie va continuer de faire croître son « business » dans le pays, à travers des investissements directs et indirects, ajouté M. Smith qui a souligné avoir faire part au président de la République la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, pour un don d’équipements médicaux à des centres de santé, dans la cadre de la santé mère-enfant, en vue de contribuer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle.

L’audience s’est déroulée en présence des ministres Raymonde Goudou–Coffie de la Santé et de l’Hygiène publique et Jean-Claude Brou de l’Industrie et des Mines ainsi que du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, et des membres du cabinet présidentiel.