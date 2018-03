Côte d’Ivoire : la Francophonie soutien l’organisation du MASA depuis 25 ans

Depuis 25 ans, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) accompagne le Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA), espace de promotion et de valorisation de la diversité des expressions culturelles.

Organisé à Abidjan-Côte d’Ivoire du 10 au 17 mars 2018, le MASA offre une vitrine des meilleures productions africaines contemporaines dans le domaine des arts et du spectacle et favorise la professionnalisation des créateurs et des techniciens.

Cette année encore, la Francophonie sera au rendez-vous pour cette dixième édition autour du thème Quels modèles économiques pour les arts de la scène ?

En plus d’une importante contribution, l’OIF organisera un Colloque international sur la mobilité des artistes et de leurs œuvres ainsi que des Rencontres édition limitée autour de la mode et de l’image (13 mars) ;

Parallèlement à ces rencontres et dans le cadre de son programme d’appui aux lauréats des Jeux de la Francophonie, l’OIF proposera un grand concert avec Fanie FAYARD (Congo Brazzaville), médaille d’or et Moona (Sénégal), médaille d’argent à l’espace lagunaire du Palais de la culture (13 mars) ;

Enfin, le Prix du jeune technicien « Ismaël Diaby », institué par l’OIF et qui offre une dotation et une formation dans un institut spécialisé à un jeune technicien qui s’est distingué pendant le MASA sera remis pour la deuxième année lors de la cérémonie de clôture.

Plus que jamais, la Francophonie partage ce grand moment de rencontres et d’échanges favorisant la mobilité des artistes, des créateurs tout en leur permettant de se renouveler et de s’insérer dans les circuits internationaux de diffusion.