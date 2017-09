Côte d’Ivoire: Bientôt l’extension du réseau électrique de la commune de Séguéla

Séguéla, 27 sept (AIP) – Le réseau électrique de la commune de Séguéla (Centre-ouest, région du Worodougou) sera bientôt renforcé et étendu, a relevé l’AIP, lors d’une rencontre initiée mardi par des experts du cabinet ENVAL à la préfecture, en présence des autorités administratives, des responsables des communautés religieuses et ethniques ainsi que des directeurs et chefs de service.

Selon Éric Zéan, le consultant du cabinet ENVAL, la réalisation du Constat d’impact environnemental et social (CIES) est l’étape-clé pour aboutir au démarrage effectif des travaux prévus pour ‘’au plus tard début 2018’’.

« A Séguéla, avec le poste source de 90 KV qui a deux départs, on va mettre le troisième départ en service et construire un poste H 59 pour alimenter tous les anciens et nouveaux quartiers, y compris les villages de Fizanigoro, Beman et Bemasso qui font partie du périmètre communal », a déclaré l’expert qui annonce également le remplacement de ‘’près de 800 poteaux en bois’’ par des poteaux en béton.

« C’est un soulagement pour une ville comme Séguéla qui s’étend avec des nouveaux quartiers qui n’ont pas encore l’électricité », a, pour sa part, affirmé le préfet Benjamin Effoli qui souhaite que tous les responsables conviés à la rencontre puissent relayer l’information pour que, le moment venu, le projet soit mené convenablement à son terme.

Au plan national, 10 localités au nombre desquelles Katiola, Duékoué, Gagnoa, Divo, Soubré, Touba, Sassandra et Odienné sont concernées par ledit projet conduit par la société des énergies de Côte d’Ivoire, en abrégé ‘’CI-ENERGIES’’.

Avec un financement déjà bouclé par la Banque mondiale, le projet d’extension et du renforcement du réseau électrique de la commune de Séguéla rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transport, de distribution et d’accès à l’électricité (PTDAE), note-t-on.