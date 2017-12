Confiance: Macron et Philippe en légère hausse

La cote de confiance d’Emmanuel Macron (+2) et d’Edouard Philippe (+1) est en légère hausse sur un mois, confirmant le redressement entamé par le couple exécutif depuis la rentrée, selon un sondage Elabe diffusé jeudi.

Avec 40% des Français interrogés qui lui font confiance “pour affronter efficacement les principaux problèmes” du pays, le chef de l’Etat gagne trois points par rapport à son plus bas niveau de septembre. Mais une majorité des personnes interrogées (54%, -2) ne lui fait toujours pas confiance, selon cette enquête pour Les Echos et Radio Classique.

La progression du Premier ministre est encore plus nette, avec 39% d’opinions positives et un gain cumulé de sept points depuis septembre. 47% (-6) des Français interrogés ne lui font pas confiance pour diriger le gouvernement et 14% sont encore sans opinion à son sujet.

Nicolas Hulot est toujours en tête des personnalités politiques dont les Français ont une image positive (49%, +1), devant Alain Juppé (42%, =), Jean-Yves Le Drian (35%, +3) et Jean-Luc Mélenchon (31%, =). Christophe Castaner, nouveau délégué général de LREM, gagne 5 points à 26%.

Enquête réalisée en ligne les 28 et 29 novembre auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

Source: AFP