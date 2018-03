Conférence de presse téléphonique sur les activités et discussions du Secrétaire d’État américain Rex Tillerson à Djibouti, lundi 12 mars 2018, à 10h30 GMT

L’Ambassade des États-Unis à Dakar vous invite à participer à une conférence téléphonique, le lundi 12 mars 2018, à 10h30 GMT, avec l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, S.E.M. Larry André, qui vous donnera un aperçu des activités que le Secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, a mené pendant son séjour à Djibouti ainsi que des questions clés qu’il a abordé.

Le Secrétaire Rex Tillerson a visité Djibouti le vendredi 9 mars 2018, dans le cadre de sa tournée africaine du 6 au 13 mars 2018, qui l’a mené à Addis-Abeba, en Éthiopie; et Djibouti, Djibouti; et qui le mènera à Nairobi, Kenya; N'Djamena, Tchad; et Abuja, Nigéria.

Dans le cadre la tournée, le Secrétaire Tillerson rencontre le leadership dans chaque pays, ainsi que le leadership de la Commission de l'Union africaine basée à Addis-Abeba, pour faire avancer les partenariats des États-Unis avec les gouvernements et les peuples d'Afrique. Il envisage notamment de discuter des moyens de travailler avec les partenaires africains pour lutter contre le terrorisme, promouvoir la paix et la sécurité, promouvoir la bonne gouvernance et stimuler les échanges et les investissements mutuellement bénéfiques.

Au cours de son voyage, il rencontre également le personnel des missions diplomatiques américaines et participe à des activités soutenues par le gouvernement des États-Unis.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français.

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction.

Vous devez confirmer votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le dimanche 12 mars à 14h00.

Les informations techniques de participation vous seront envoyées après la confirmation de participation.

Distribué par APO Group pour Ambassade des Etats-Unis au Senegal.

Source: APO