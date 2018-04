Conclusions de la Cinquième Réunion du Comité de Haut Niveau de l’Union africaine sur la Libye, Addis Abéba, Ethiopie, 17 avril 2018 :

1. Le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye a tenu sa cinquième réunion, au niveau ministériel, à Addis Abéba, en Ethiopie, le 17 avril 2018. La réunion a été présidée par le Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, S.E. Jean-Claude Gakosso, en sa qualité de Représentant du Président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, S.E. Denis Sassou Nguesso. Des représentants de l'Algérie, du Tchad, de la République du Congo, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye, de la Mauritanie, du Niger, de l'Afrique du Sud, du Soudan et de la Tunisie ont participé à la réunion. S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, l'Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité et le Professeur Ghassan Salame, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies (RSSGNU) pour la Libye, ont pris part à la réunion.

2. Le Président de la Commission et le Ministre des Affaires étrangères Gakosso ont fait des déclarations lors de la cérémonie d'ouverture. Le Commissaire à la paix et à la sécurité a fait une communication au Comité sur les derniers développements en Libye et a décrit les différents efforts de l'UA à cet égard. Au cours de la séance à huis clos, une déclaration a été faite par le Ministre des Affaires étrangères de la Libye, et des communications ont été faites par le RSSGNU pour la Libye et la Représentante spéciale du Président de la Commission pour la Libye, Mme Wahida Ayari.

3. Sur la base de ces mises à jour, les participants ont examiné l'évolution de la situation en Libye, depuis la 4ème réunion du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, tenue à Brazzaville, le 9 septembre 2017, et dans le cadre de la décision de la 30ème Session ordinaire de la Conférence de l'UA, tenue à Addis Abéba, en janvier 2018. Ils ont également passé en revue les efforts déployés aux niveaux régional, continental et international, afin de mettre fin à la violence qui afflige la Libye et de faciliter un dialogue politique inclusif entre les parties prenantes libyennes, avec l'objectif de promouvoir la réconciliation nationale et de mener à bien la transition en cours. Les participants ont également discuté des meilleurs voies et moyens de renforcer la coordination et l'engagement régionaux et internationaux sur la situation en Libye.

4. Les participants se sont félicités des récents développements positifs dans le pays et ont noté la réduction significative de la violence au cours du premier trimestre de 2018. Les participants ont reconnu le rôle qu’a joué la Mission de soutien des Nations unies en Libye à cet égard et ont salué son retour à Tripoli. Ils ont en outre encouragé les autres organisations et pays à faire de même.

5. Les participants ont salué les progrès accomplis en ce qui concerne l’inscription des électeurs et se sont félicités de la participation enthousiaste dans toute la Libye dont ont notamment fait preuve les jeunes et les femmes. Les participants ont appelé toutes les parties prenantes à respecter l’engagement au processus électoral.

6. Les participants ont réitéré la nécessité pour l'Afrique de préserver son unité et sa solidarité continentales, ainsi que l'harmonie régionale dans la recherche d'une solution durable à la situation en Libye. Dans ce contexte, les participants ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'impasse politique dans le pays, à la situation sécuritaire précaire, à la violence sporadique et aux activités terroristes et à la détérioration de la situation humanitaire, en particulier en ce qui concerne la situation des migrants qui sont bloqués en Libye, à un moment où des efforts internationaux sont déployés pour essayer de parvenir à un règlement politique sur la base de l'Accord politique libyen (APL), afin de mettre un terme à la crise.

7. Les participants ont exprimé leur profonde préoccupation face à la situation sécuritaire en Libye et ont condamné le flux supplémentaire d'armes dans le pays, notant que le pays dispose de plus de 20 millions de pièces d'armes et n'en a plus guère besoin. Ils ont exhorté tous les acteurs régionaux et internationaux à arrêter l'approvisionnement en armes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont en outre appelé les parties prenantes internationales à interagir positivement avec toutes les parties concernées, afin de soutenir un règlement politique dans le pays. Les participants ont également souligné l’impératif que les actifs de la Libye restent gelés avec une gestion professionnelle, afin d’éviter leur dépréciation et leur perte éventuelle, et de garantir le droit de l’État de Libye à cet effet.

8. Les participants ont en outre exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation à Sabha, au Sud de la Libye. Ils ont réaffirmé leur plein soutien à l'unité de la Libye et ont condamné tout acte pouvant conduire à des divisions basées sur l'appartenance ethnique ou les affiliations tribales.

9. Les participants ont noté avec une profonde préoccupation la prolifération des groupes armés et des activités criminelles dans le Sud de la Libye. Ils ont exprimé la nécessité d'une stratégie d'engagement adaptée, y compris à travers l’organisation d’une réunion avec les principales parties prenantes dans cette région.

10. Les participants ont réaffirmé leur rejet total du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et ont fermement condamné les groupes rebelles terroristes et extérieurs opérant en Libye, ainsi que leurs activités criminelles.

11. Les participants ont réitéré leur conviction qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Libye, et ont souligné, une fois encore, aux parties prenantes libyennes, l'impératif de participer à une conférence de réconciliation nationale inclusive proposée par l’UA et les Nations unies, afin que les Libyens puissent s’approprier leur propre processus politique et leur destin.

12. Les participants, tout en exprimant leur soutien au dialogue politique sous conduite des Nations unies, ont souligné la nécessité de créer des conditions politiques et sécuritaires propices à la conduite des élections envisagées en Libye, y compris la promotion de la réconciliation nationale et du dialogue. A cet égard, ils ont appelé à la convocation d'une conférence de réconciliation nationale, sous les auspices de l'UA et des Nations unies.

13. Les participants ont réitéré l'importance de renforcer la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies en vue de parvenir à un large consensus sur les mesures à prendre.

14. Les participants ont souligné l’importance du rôle des pays voisins de la Libye dans la quête d'une solution durable, notant l'impact régional de la crise, en particulier en termes de sécurité, de flux d'armes et de migrants. Les participants se sont félicités des efforts en vue d’édifier une armée nationale unifiée de la Libye et de trouver une solution à la situation sécuritaire au Sud du pays. Ils ont noté, en particulier, les deux réunions qui ont été tenues au Caire et à Niamey, respectivement. Ils se sont également félicités de l’implication de l’Union africaine dans la Task force trilatérale, composée de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Union européenne, chargée de faciliter le rapatriement ordonné des migrants bloqués en Libye. Ils ont appelé à des efforts continus pour assurer une coordination efficace entre l'UA et les Nations unies dans le cadre du partenariat entre les deux organisations dans le domaine de la paix et de la sécurité.

15. Les participants ont exprimé leur appréciation à S.E. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo et Président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, aux membres du Comité et au Haut Représentant de l'Union africaine, S.E. M. Jakaya Kikwete, pour leurs efforts visant à rétablir une paix durable en Libye.

