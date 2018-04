Communiqué sur la rencontre entre le Président de la Commission de l'Union africaine et le Premier Ministre de l'Ethiopie

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu ce jour par le Premier Ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr. Abiy Ahmed. La rencontre a été l'occasion de discuter de nombre de questions d'intérêt mutuel.

Le Président de la Commission a renouvelé ses félicitations au Premier ministre après sa confirmation par le Parlement, hier, et salué le transfert pacifique et sans heurt du pouvoir, qui est une source de fierté pour l'Ethiopie et le continent tout entier. Il a assuré le Premier ministre du plein soutien de l’Union africaine au Gouvernement et au peuple éthiopiens dans leurs efforts visant à consolider les remarquables progrès socio-économiques réalisés par l'Éthiopie, ainsi qu’à renforcer l'unité nationale et élargir davantage l'espace politique. Le Président de la Commission a souligné l'importance cruciale de la stabilité et de la prospérité de l'Éthiopie pour la région et le continent dans son ensemble.

Le Premier ministre et le Président de la Commission ont également procédé à un échange de vues sur la situation d’ensemble dans la Corne de l'Afrique, y compris le processus conduit sous les auspices de l'IGAD au Soudan du Sud et les efforts déployés pour aider le Gouvernement somalien à instaurer durablement la paix et la stabilité. Ils se sont engagés à œuvrer étroitement ensemble au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et au-delà.

Le Premier ministre et le Président de la Commission ont discuté de questions relatives à l'intégration continentale. Le Président de la Commission a félicité l'Éthiopie pour avoir signé l’Accord sur la Zone continentale africaine de libre-échange et encouragé une ratification rapide de cet instrument. Il s’est réjoui à la perpective de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre sur la mise en œuvre de la Zone de libre-échange et d'autres aspects du programme d'intégration, notamment le Marché unique sur le transport aérien en Afrique et le Protocole sur la libre circulation des personnes et le Passeport africain.

Le Premier ministre a réaffirmé l'attachement de l'Ethiopie aux idéaux et aux objectifs de l'Union africaine et sa détermination à continuer à jouer le rôle qui lui revient dans la réalisation de ces objectifs. Le Président de la Commission a noté que le fait qu'il ait été le premier dignitaire à être reçu par le Premier ministre à la suite de sa prise de fonction était une illustration supplémentaire de l'importance que l'Éthiopie attache à l'organisation continentale.

