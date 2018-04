Communiqué de l’Ambassade de France en Algérie et de l’Institut français d’Algérie

L’Ambassade de France et l’Institut français d’Algérie informent le public que tous les événements prévus du 12 au 14 avril dans les cinq instituts français d’Algérie (Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen) sont annulés.



Cette décision intervient par respect pour le deuil national de 3 jours de décrété en Algérie pour honorer la mémoire des victimes du tragique accident d’avion survenu le 11 avril 2018 à Boufarik.



L’Ambassade de France et l’Institut français d’Algérie saisissent cette occasion pour renouveler leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple algérien.

