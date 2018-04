comment créer de la tension sexuelle en compagnie de la personne avec qui vous flirtez

Susciter le désir est la chose la plus essentielle et il est important que vous accordiez un soin particulier à cet aspect, aussi bien pour elle que pour vous.

Faire grimper le désir lui donnera envie d’aller plus loin avec vous : elle souhaitera vous découvrir, et être davantage en intimité. De votre côté, vous aurez envie de vous engager davantage avec elle, et ainsi vous apprécierez tout autant le jeu dans lequel vous vous faîtes plus amplement connaissance.

Un des problèmes fréquent que connaissent certains hommes est qu’ils se retrouvent trop imbriqués dans le processus de séduction, et ne voient dans les femmes que des trophées qui se succèdent. C’est à la fois malsain pour la demoiselle et pour vous car vous ne pourrez pas vous projeter dans une relation plus étendue et ainsi au bonheur que cela pourrait vous apporter.

Ainsi, n’y allez pas par quatre chemin et osez désirer cette femme avec qui vous échangez, et donnez-lui du désir tout autant ! Voici quelques astuces qui seront utiles. Libre à vous de les choisir et de les appliquer.