Commémoration de la Journée Internationale Anti Corruption 9 décembre

Open Africa Initiative, l’ONG spécialisée sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire organise une marche blanche à l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale anti corruption le Samedi 9 décembre 2017 à 08h30 suivie d’une cérémonie de clôture à la Sous Préfecture de Bingerville à 09H 30

Cette marche marque la fin du Camp National d’Intégrité qui a pour thème : « les technologies de l’information et de la communication au service de la transparence » et qui réuni 50 jeunes issus des 31 régions de la Côte d’Ivoire.

En plus des jeunes, cette marche verra la participation de représentants des communautés locales de Bingerville ainsi que des représentants du staff de l’ambassade des Etats Unis avec la participation effective de la Chargée d’Affaires.

L’objectif de cette marche d’attirer l’attention de la communauté locale de Bingerville et des forces vives de la nation durant cette journée symbolique, sur l’importance de lutter contre la corruption, de promouvoir l’intégrité et la bonne gouvernance.

L’Ambassade des Etats-Unis vous prie de faire couvrir cette activité. Les organes de presse désireux de couvrir cette réception sont priés de communiquer les noms de leurs reporters ainsi que leurs contacts téléphoniques à Mlle Sarah Keren KOUASSI, Chargée de Communication de Open Africa Initiative à l’adresse contact@openafricainitiative.org

Les journalistes sont priés d’arriver à la sous préfecture au plus tard à 09h 15

Distribué par APO Group pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.

Source: APO