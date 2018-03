Colloque sur les Enjeux et perspectives des réformes politiques en Afrique de l’Ouest (2015-2017)

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) organise les 26 et 27 Mars 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, un colloque sur : « Les enjeux et perspectives des réformes politiques en Afrique de l’Ouest en 2015-2017».

Ce colloque qui s’inscrit dans le cadre des activités de soutien de l’UNOWAS aux pays de la sous-région, traitera de la série de réformes politiques initiées depuis 2015. Il traitera des contextes, des causes, et des facteurs de déclenchement des réformes. Il fera aussi un diagnostic des réformes politiques réussies et celles qui ont connu un échec.

Le colloque regroupera plus de 50 experts et participants, des représentants des seize pays de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des représentants des organisations régionales et internationales comme l’UA, la CEDEAO, et la société civile seront présents au colloque.

Les Journalistes et représentants des agences de presses sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture qui verra la participation du :

Représentant du Président de la République de Côte d’Ivoire ,

, Représentant de l’Union Africaine

Président de la Commission de la CEDEAO

Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas ,

, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, Babacar Cissé

Où : Hôtel Radisson Blu, Abidjan (Côte d’Ivoire)

Quand : Lundi 26 mars, 9h00

Distribué par APO Group pour United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS).

Source: APO