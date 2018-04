Cinq Shabaab tués dans une frappe américaine en Somalie

Une frappe aérienne américaine contre des militants d’Al-Shabaab en Somalie a tué cinq “terroristes”, a annoncé lundi l’armée américaine.

Le raid aérien s’est produit dimanche près d’un petit village appelé El Buur, situé à environ 235 miles (375 kilomètres) au nord-est de la capitale Mogadiscio. C’est la septième fois cette année que les États-Unis frappe Shabaab.

L’US Africa Command a déclaré que le bombardement avait été mené en coordination avec le gouvernement somalien, “tuant cinq terroristes et détruisant un véhicule“.

Les Shabaab liés à Al-Qaïda ont été expulsés de la capitale somalienne en 2011 – et par la suite d’autres villes et villages – par des soldats de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).

Mais les islamistes continuent de dominer une grande partie de la campagne et lancent régulièrement des attaques à la bombe contre des cibles gouvernementales, militaires et civiles à Mogadiscio et des embuscades contre des convois militaires.

Séparément, dimanche, des militants Shabaab lourdement armés ont attaqué un camp militaire AMISON à l’extérieur de Mogadiscio, tuant quatre soldats de la paix ougandais, selon l’armée ougandaise.