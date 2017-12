Cinq chiffres clés sur le sida dans le monde

Toutes les 17 secondes une personne se fait infecter par le VIH dans le monde et depuis le début de l’épidémie 35 millions de personnes en sont mortes. Le sida en cinq chiffres clés publiés par l’Onusida à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida vendredi.

– 17 secondes –

Environ 1,8 million de personnes ont été infectées par le virus du sida dans le monde en 2016. Ce chiffre représente une nouvelle contamination par le VIH toutes les 17 secondes en moyenne ou bien près de 5.000 nouvelles infections par jour.

– Deux infections sur trois –

Chez les adultes, le rythme des nouvelles contaminations sur la planète n’a que faiblement diminué ces dernières années: de 1,9 million en 2010 à 1,7 million en 2016. L’Afrique concentre toujours la majeure partie des nouveaux cas: en moyenne deux infections sur trois.

– Divisées par deux –

Pour les enfants, les nouvelles infections ont nettement baissé: depuis 2010, elles ont été pratiquement divisées par deux passant de 300.000 à 160.000 en 2016.

Cette décrue s’explique par les compagnes de dépistage en Afrique chez les femmes enceintes et par les traitements antirétroviraux qui empêchent la transmission du VIH de la maman au bébé.

– 36,7 millions –

36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, selon le dernier décompte de l’Onusida –le programme de coordination de l’ONU contre le sida– pour l’année 2016.

Ce total augmente d’année en année à cause du rythme toujours élevé des nouvelles transmissions et aussi en raison d’un accès plus répandu aux médicaments antirétroviraux dans les pays pauvres qui offre de meilleures chances de survie aux séropositifs.

– 20,9 millions –

Aujourd’hui, 20,9 millions de personnes ont accès à des traitements antirétroviraux qui, lorsqu’ils sont pris régulièrement, empêchent très efficacement la maladie de s’exprimer et réduit très fortement les risques de contamination. C’est pratiquement trois fois plus qu’en 2010.

Résultat: les décès liés au sida dans le monde ont diminué de près de 50% depuis le pic en 2005 (1,9 million de morts), pour s’établir à 1 million en 2016.

Depuis le début de l’épidémie en 1981, l’Onusida estime à 35 millions le nombre de morts à cause du VIH.

Source: AFP