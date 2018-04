Chine: retrouvée par sa famille après 24 ans de recherche

Un couple chinois a retrouvé sa fille disparue il y a 24 ans.

Wang Mingqing et sa femme Liu Dengying ont cherché Qifeng depuis qu’elle a disparu à l’âge de trois ans en 1994.

Dans ses recherches inlassables, le père de famille était devenu chauffeur de taxi, dans l’espoir qu’il pourrait un jour la prendre comme passager.

Sa fille a pris contact plus tôt cette année après avoir découvert un article en ligne sur lui. Lors de la réunion larmoyante, il l’a embrassée et a dit: “Papa vous aime.”

L’histoire incroyable a fait la une des journaux en Chine, où beaucoup célèbre les retrouvailles.

Wang Mingqing et Liu Dengying étaient vendeurs de fruits, et un jour après avoir fini de servir les clients dans leur stand de Chengdu, ils ont réalisé que Qifeng n’était plus à leurs côtés, selon des interviews qu’il a données aux médias chinois.

Ils ont passé des années à la chercher dans la ville et ses environs, en publiant des annonces dans les journaux et en organisant des appels en ligne. Le couple, qui a une autre fille, n’a jamais quitté Chengdu, dans l’espoir que Qifeng retrouverait leur chemin.

En 2015, Wang avait décidé d’élargir la recherche en s’engageant comme chauffeur chez Didi Chuxing.

Il a mis en place un grand panneau sur sa vitre arrière, et a également distribué des tracts avec des informations sur Qifeng à chaque passager qu’il a transporté.

Wang n’avait pas une photo d’enfance de Qifeng alors il a utilisé une photo de son autre fille dans ses tracts, comme ils se ressemblaient.

Sa méthode unique a attiré l’attention des médias chinois. “Un jour, ma fille sera peut-être la personne assise dans ma voiture!”.

Au fil des ans, la police chinoise a identifié plusieurs femmes qui auraient pu être Qifeng, mais les tests d’ADN ont montré qu’elles n’étaient pas sa fille.

Mais une percée est finalement arrivée à la fin de l’année dernière, quand un dessinateur de police a lu l’article de Wang et a décidé d’aider en produisant un dessin de ce que Qifeng pourrait ressembler en tant qu’adulte. La photo a été diffusée en ligne.

Des milliers de kilomètres plus loin, de l’autre côté du pays, une femme appelée Kang Ying a vu l’image – et a été choquée par combien elle lui ressemblait.

Elle a contacté Wang plus tôt cette année, et a constaté qu’elle partageait quelques traits inhabituels avec sa fille disparue, y compris une petite cicatrice sur son front et une tendance à avoir la nausée quand elle pleurait.

Ils ont rapidement organisé un test d’ADN. Cette fois, le résultat était positif – Wang avait finalement trouvé son enfant perdu depuis longtemps.

Lundi, Wang et Kang Ying ont pris la parole pour la première fois via une application de messagerie vocale, a rapporté le site internet de la chaîne de télévision, en chinois.

“A partir de maintenant, papa est là – vous n’avez pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit – papa va vous aider“, a déclaré Wang.

Mardi, les deux hommes ont été réunis en personne lorsque Kang Ying, qui vit dans la province de Jilin, s’est envolée pour Chengdu avec son mari, son fils et sa fille.

Kang Ying et sa mère, Liu Dengyeng, se sont serrées dans les bras et ont pleuré lorsqu’elles ont été réunies – et ont été rapidement rejointes par le reste de la famille.

Plus tard, Kang Ying a déclaré aux journalistes en larmes: “Le monde entier m’a dit que je n’avais pas de mère – mais je le fais! »

“Je ne peux pas vous dire combien d’espoir, de déception et de désespoir nous avons traversé au cours des 24 dernières années, nous pouvons maintenant nous revoir”, a déclaré Wang dans le quotidien Beijing Youth Daily.

Des rapports chinois indiquent que Kang Ying a été élevée dans une ville voisine à 20 km de ses parents, mais n’a pas donné de détails sur la façon dont elle a fini par se séparer d’eux.