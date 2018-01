Childish Gambino et Lady Gaga sur la scène des Grammy Awards fin janvier

Le superstar de la pop Lady Gaga et le rappeur psychédélique Childish Gambino chanteront lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards le 28 janvier à New York, ont annoncé jeudi les organisateur des célèbres récompenses de la musique américaine.

Les noms des deux artistes sont parmi les premiers révélés pour ce spectacle télévisé très suivi qui accompagne la remise des prix et auquel avait déjà participé Lady gaga en 2016 avec un hommage à David Bowie après son décès.

La chanteuse n’a pas été retenue dans les catégories les plus prestigieuses cette année tandis que Childish Gambino a créé la surprise en figurant parmi les finalistes pour le prix du meilleur album de l’année et du meilleur enregistrement de l’année.

Childish Gambino –le nom de scène de Donald Glover– a reçu un accueil enthousiaste avec son album “Awaken, My Love!” et le single “Redbone” évoquant les thèmes du racisme et de l’infidélité.

La chanteuse P!NK et le groupe de country Little Big Town seront également sur la scène des Grammys qui se dérouleront à New York pour la première fois depuis 2003. Le spectacle sera axé autour du thème de Broadway, selon les organisateurs.

Source: AFP