Chaînes et radios bouleversent leurs programmes pour Johnny Hallyday

Les chaînes et les radios françaises bouleversent leurs programmes pour rendre hommage à Johnny Hallyday, décédé dans la nuit de mardi à mercredi:

– TF1 –

Mercredi, à partir de 20H00 – Edition spéciale présentée par Gilles Bouleau suivie d’un documentaire “Johnny Hallyday”, avant deux concerts Bercy 2013 et “Johnny Hallyday allume le feu au Stade de France”, puis un documentaire sur ses plus grands duos.

– France 2 –

Mercredi à 20H55 : émission spéciale “Johnny” présentée en direct par Michel Drucker entouré de nombreux artistes.

Jeudi à 20h55 : “Johnny la France rock’n roll”, documentaire inédit, écrit et réalisé par Jean-Christophe Rosé à Los Angeles en avril dernier avec la star qui se confie sur ses soixante années de carrière.

– France 3 –

Samedi à 13H30 – “Les Grands du Rire”, Spécial Johnny présentée par Yves Lecoq et Henry-Jean Servat.

Dimanche à 13H30 – “Johnny”, film écrit par Philippe Thuillier et Thierry Lecamp. A 15H15 – “Hallyday, Mitchell, Dutronc : un trio de légende”, un film écrit par Mireille Dumas.

Les antennes régionales de France 3 diffuseront prochainement la dernière tournée de Johnny Hallyday.

– Canal + –

Mercredi à 22H50 – Rediffusion de l’émission de Michel Denisot, “Mon Zénith à moi” du 26 avril 1992. Quatre films d’ores et déjà disponibles sur MyCanal et Ciné+ à la demande “Quartier VIP”, comédie de Laurent Firode, “Détective”, de Jean-Luc Godard, “L’homme du train” de Patrice Leconte et “Love me” de Laetitia Masson.

– France 5 –

Mercredi – Les magazines “C dans l?air” (17H45), “C à vous”(19H00) et “Entrée Libre” (20H20) consacrés à Johnny.

– M6 –

Mercredi à 19H45 – Edition spéciale du JT. Diffusion de “Retiens Ta Nuit”, le concert du Parc des Princes en 1993 à 21h00. Johnny donne 3 heures de spectacle.

– Arte –

Vendredi à 22H30 – “Personne ne bouge ! Spéciale Johnny Hallyday”, revue culturelle, d’ores et déjà sur Arte.Tv.

Mercredi 13 à 20H55 – “Conseil de Famille” un film de Costa-Gavras, suivi de “Détective” de Jean-Luc Godard à 22H35.

– C8 –

Mercredi – “C’est que du Johnny”, émission spéciale en direct présentée par Cyril Hanouna à 18H10. A 21H00, documentaire “De l’idole à la légende” avec des témoignages de Jean-Claude Camus (son producteur historique), de Dick Rivers (son comparse des débuts) et sur Cstar à 15H30 et 22H50. A 00H30, “Langue de bois s’abstenir”, Philippe Labro raconte le destin de la star.

Jeudi – “Au revoir Johnny Hallyday”, un documentaire de Déborah Uzan-Diamant à 21H00. Diffusion à 23H00 du concert de Johnny Hallyday, Parc des Princes 2003.

– Public Sénat –

Mercredi – “On va plus loin” à 18H00, Johnny Hallyday et les politiques.

– Europe 1 –

Mercredi – dans “Hondelatte Raconte”, à 17H00, récit intitulé “Johnny Hallyday, le chanteur abandonné”. A 19H00, “Europe 1 Social Club” de Frédéric Taddéï et à 21H00 “Shuffle” de Emilie Mazoyer lui seront consacrée.

– France Inter –

Mercredi – Les émissions “Popopop” d?Antoine de Caunes à 16H00, “Le téléphone sonne” de Fabienne Sintes à 19H00 lui seront consacrées avec invités, des témoignages et des archives.

– France Culture –

Vendredi – Emission spéciale “18h-20h” en direct du Belair, le bar de Radio France, en public.

– NRJ –

Mercredi – NRJ Hits rediffuse trente clips de Johnny dans une émission spéciale à 20H00.

– France Bleu –

Sur Francebleu.fr, diffusion de ses chansons, son 1er Olympia et une web radio Johnny.

– RTL –

Dossier spécial “Johnny éternel” sur RTL.fr.

Source: AFP