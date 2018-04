Ces choses étranges qui excitent les hommes

Par Jeanne Corvisier

Des hommes nous ont confié ce qui les excitaient et qu’ils n’osaient avouer à personne. En tout anonymat bien sûr.

On pensait que les talons hauts et la lingerie en dentelle pouvaient éventuellement faire grimper la température. Mais connaissiez-vous ces aphrodisiaques insolites ? Des hommes ont confié les choses étranges qui les excitaient.

#Les odeurs « naturelles »

« J’aime quand elle sort de sa douche et qu’elle est fraîche et pomponnée, mais j’aime aussi quand ses odeurs naturelles prennent le dessus ! C’est le côté animal qui ressurgit en moi ! »

#Les poils

« Mais attention pas n’importe où ! Sur les bras précisément ! Je ne sais pas pourquoi mais ça me donne envie de les caresser. »

#Une femme qui fait des « choses d’homme »

« Comme boire de la bière, fumer un cigare, conduire une voiture de sport, crier pendant un match de foot… »

#Quand elle est mal démaquillée

« Rien de plus sexy qu’une femme avec un peu de mascara qui coule. Après une séance de sport ou une soirée un peu arrosée, je trouve ça irrésistible »

#Les tatouages

« Pas le petit tatouage discret non, le vrai tatouage qui prend de la place. Et si elle en a plusieurs c’est encore mieux. »

#Les vergetures

« Au toucher, on dirait du velours. Et puis je trouve que ça fait vraiment femme. »

#Quand elle mange des nouilles !

« Je ne sais pas pourquoi mais une femme qui aspire des spaghetti, ça me met dans tous mes états. »

#Les toutes petites poitrines

« On croit toujours que les grosses poitrines excitent plus les hommes. Moi c’est tout l’inverse, moins il y en a, plus je trouve ça sexy. »

#La serviette sur la tête après s’être lavé les cheveux

« J’ai instantanément envie de lui arracher. Et de plonger mon nez dans ses cheveux qui sentent bon le shampoing. »

#Quand elle m’envoie des SMS en anglais

« J’ai l’impression que c’est une autre femme. Ca me donne le frisson de l’interdit. »

#Les joueuses de tennis

« Surtout quand elles poussent des cris. »

Plus insolite encore… l’odeur de la tarte à la citrouille !

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une confession d’un homme mais d’une étude réalisée par le « Chicago’s Smell and Taste Research Center » qui aurait découvert que l’odeur de la citrouille mélangée à de la lavande augmenterait l’afflux sanguin des hommes plus que 23 autres odeurs. Préparez donc une tarte et diffusez un peu de lavande dans la pièce et votre homme pourrait soudainement avoir envie d’un petit détour par la chambre à coucher…