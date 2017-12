Cérémonie de mise en service de la piste de 8,2 km aménagée dans le cadre du « Projet d’aménagement d’une piste dans la commune rurale de Bin El Ouidane »

L’Ambassadeur HANATANI a assisté, le 28 novembre 2017, à la cérémonie de mise en service de la piste rurale de 8,2 km aménagée à la commune de Bin El Ouidane, province d’Azilal, dans le cadre du « Projet d’aménagement d’une piste dans la commune rurale de Bin El Ouidane ».

Il s’agit d’un don du Gouvernement du Japon octroyé à « l'Association Imoula pour l’Environnement et le Développement » en 2015 dans le cadre du programme d'Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine (APL), avec le soutien financier du Groupement des collectivités du Grand et Moyen Atlas d’Azilal et d’un bienfaiteur de la région.

L’Ambassadeur souhaite que cette piste donne plein d’opportunités aux habitants comme le commerce, l’éducation et la santé en facilitant l’accès au souk, à l’école et à l’hôpital.

