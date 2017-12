Célébration de la journée internationale de personnes handicapées à Bamako

Le 3 décembre dernier, devant près de 300 personnes, a eu lieu à l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako, la cérémonie de commémoration de la journée internationale des personnes handicapées.

La cérémonie a été présidée par le Dr. Zoumana Diarra, représentant du Ministre des droits de l’homme et de la Réforme de l’Etat, empêché. Elle a également enregistré la présence entre autre de la Présidente de la Commission Nationale des droits de l’homme, du représentant du Médiateur de la République, de la Directrice d’Amnesty International Mali, du Représentant de la Fédération Malienne des Personnes Handicapées, du Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et Directeur de la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA.

Près de trois cent personnes, dont plusieurs jeunes activistes des droits de l’homme des membres du Forum National pour l’Education aux droits de l’homme au Mali, des membres des clubs des droits de l’homme de dix lycées et de trois centres de prise en charge d’éducation des enfants à besoins spécifiques, ont également participé activement à cette journée.

La présidence de la Commission Nationale des droits de l’homme, la MINUSMA et le Ministère des droits de l’homme et de la Réforme de l’Etat ont tous souligné l’importance des droits de l’homme. Ainsi, toutes les allocutions ont exhorté à militer en faveur de la jouissance effective de tous les droits de l’homme par les personnes handicapées. Le Gouvernement a été invité à mieux promouvoir, respecter et protéger les droits des personnes handicapées. Ce dernier pour sa part, a réaffirmé son engagement en la matière.

Le message de M. Guillaume Ngefa, Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme au Mali et Directeur de la Division des droits de l’homme et de la protection s’est surtout adressé aux enfants et aux jeunes qui sont, selon lui, le présent, pour l’avenir. Il a invité les membres des clubs droits de l'homme à participer aux activités de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées et à l’exercice du plaidoyer que la Division des droits de l’homme et de la Protection compte conduire auprès des parlementaires, pour l’adoption d’une loi sur la protection sociale des personnes handicapées. Il a mis l'accent sur l'obligation pour chacun de nous de promouvoir les droits fondamentaux des personnes handicapées, afin de favoriser leur intégration et leur accès à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Il a attiré l’attention sur la situation particulière des femmes et des enfants handicapés souvent exposés à de multiples discriminations, et victimes de préjugés et de pratiques dangereuses.

Les discours officiels ont été suivis de prestations de sketchs, poèmes et slam par les représentants des lycées, portant sur des messages forts pour la protection des droits des personnes handicapées, le droit à l’éducation, le droit pour les enfants vivant avec handicap, le droit à l’égalité et la protection contre la discrimination.

« A la veille de la campagne annuelle pour les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l’homme, il est important pour nous de garder à l’esprit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; Et que les droits des personnes handicapées sont des droits de l’homme. » Conclut-il.

Distribué par APO Group pour United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

Source: APO