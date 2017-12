Ce que l’on retiendra de la participation du Roi du Maroc au 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne, tenu à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le Roi Mohammed VI du Maroc a, d’emblée livré un solide message à ses Pairs, Chefs de Gouvernement et responsables d’Institutions Internationales sur la migration.

Un constat clair et net des droits et des devoirs de chacun pour que le partenariat Afrique-Europe puisse passer à l’action et à des projets ambitieux et salvateurs.

C’est ainsi que le Souverain marocain a présenté un vigoureux plaidoyer pour un véritable agenda africain sur la migration, lors de ce 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne d’Abidjan car il s’agit d’un véritable déni de l’Humanité.

Aussi, dans son message adressé au 5ème Sommet UA-UE à Abidjan, en Sa qualité de Leader de l’Union Africaine sur le Dossier de la Migration, le Roi du Maroc a plaidé pour un “véritable Agenda Africain sur la Migration”, à la portée pleine et entière.

De plus, au moment où l’Algérie était totalement isolée de ce Sommet, le polisario était invisible, et des questions se posaient sur la question de sa présence ; il était invisible, tout comme, d’ailleurs, ses compères algériens venus pour la façade et les photographies.

N’a t’on pas vu le sieur Brahim Ghali, ce chef terro-polisarien et criminel recherché par les autorités espagnoles, errer comme une âme en peine dans les couloirs de ce Sommet à la recherche d’une rencontre avec un représentant européen ou d’une organisation internationale ; espoir perdu.

Ainsi, alors que l’Algérie et le polisario croyaient faire de la simple présence de la pseud rasd un événement et une victoire, le Maroc a de nouveau marqué de nombreux points dans un cénacle panafricain. La participation du Roi Mohammed VI a focalisé l’attention générale et les initiatives diplomatiques du Souverain marocain ont mis en relief l’isolement de l’Algérie.

Des rencontres très remarquées avec les leaders de puissances africaines traditionnellement hostiles au Maroc, comme les Présidents d’Afrique du Sud Jacob Zuma ou d’Angola João Lourenço, ouvrent la voie à de nouvelles performances diplomatiques marocaines sur le continent africain.

Le 5ème Sommet UA-UE a été l’occasion pour plusieurs chefs d’Etat occidentaux de rendre hommage au rôle du Maroc en tant que partenaire dans la lutte contre l’immigration clandestine et le terrorisme.

Ainsi, le Président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a t’il salué, lors de ce 5ème Sommet, devant le Roi Mohammed VI, la coopération entre le Maroc et l’Espagne en matière de lutte contre l’immigration clandestine, voyant là “un véritable modèle d’association entre les deux continents”.

Le Maroc s’est également attiré les faveurs du Chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, cette fois-ci sur un autre combat : le terrorisme. A l’occasion d’un discours prononcé le 28 novembre à l’université de Ouagadougou, au Burkina Faso, le chef de l’Etat a évoqué le Roi Mohammed VI, insistant sur “son rôle éminent dans la lutte contre l’obscurantisme et l’extrémisme religieux”.

Signalons également que le Président de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, a salué la décision du Roi du Maroc de déployer des C130 pour le rapatriement des migrants africains bloqués en Libye dans des conditions inhumaines.

Par ailleurs, Madame Joséphine Mayuma Kala, Représentante Spéciale du Président de la Commission de l’UA, a salué, au nom de l’UA, le rôle du Maroc ainsi que l’apport du Souverain marocain au renforcement du partenariat avec le continent africain.

Enfin, sur ce chapitre, de nombreux autres Chefs d’Etats et responsables africains ont salué l’engagement du Roi du Maroc fidèle et indéfectible sur le dossier de la question migratoire, faisant du Maroc une référence. On citera les Présidents du Sénégal et de la Guinée, entre autres, mais aussi les Présidents de la Commission Européenne et du Parlement panafricain, pour ne citer qu’eux.

Un retour du Maroc dans la famille africaine donc triomphal et le Roi Mohammed VI a bien démontré dans ce Sommet qu’il peut servir de pont, de passeur de savoir et d’intelligence entre deux continents aux destins imbriqués, et de ciment entre deux destinées en érigeant un sillage de stabilité dans un monde menacé par de lourdes secousses.

Ce Sommet a été, en conclusion, un grand succès pour le Maroc et une large défaite pour le polisario et son soutien algérien. Coup dur pour l’Algérie, de nouveaux pays africains s’apprêtent à retirer leur reconnaissance à la pseudo-rasd !

S’il y a une morale à tirer de la participation du Maroc au 5ème Sommet de l’Union africaine-Union Européenne d’Abidjan, c’est l’incontestable démonstration du leadership africain du Roi Mohammed VI. Non seulement il était le leader absolu de ce Sommet qui attire les regards et fixe les lumières, mais son message mémorable à ses pairs africains et européens résume toute la philosophie d’un pays trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.

Par Farid Mnebhi.