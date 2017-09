Catalogne : Macron n’a “aucun conseil à donner” à Rajoy

Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi n’avoir “aucun conseil à donner” au chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avant le référendum interdit sur l’indépendance de la Catalogne dimanche.

“Je sais qu’il gère au mieux possible les affaires domestiques espagnoles et sur celles-ci je n’ai aucun commentaire, ni aucun conseil à donner”, a répondu M. Macron, au cours d’une conférence de presse après un sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE à Tallinn.

“Il faut toujours du dialogue et de la sérénité dans la vie politique de nos pays, et j’ai confiance dans la détermination de Mariano Rajoy pour défendre les intérêts de toute l’Espagne, et la France est attachée à avoir un partenaire qui est l’Espagne”, a-t-il ajouté.

A deux jours d’un référendum d’autodétermination interdit par Madrid, le gouvernement régional catalan poursuivait vendredi son objectif d’organiser le scrutin, annonçant qu’il mettra en place 2.300 bureaux de vote, malgré les efforts de Madrid pour qu’il n’ait pas lieu.

AFP