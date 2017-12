Carvounas annonce sa candidature à la tête du PS

Le député PS du Val-de-Marne Luc Carvounas a annoncé jeudi sa candidature à la tête du Parti socialiste, affirmant sa volonté de “rassembler tout le monde dans la même maison”.

“Moi aujourd’hui je souhaite être candidat pour emmener avec moi, rassembler une équipe de femmes et d’hommes, de visages nouveaux, proposer un projet clair aux militants, aux Français et faire en sorte que ce congrès qui nous attend, le congrès du mois de mars soit le congrès du commencement”, a déclaré sur France 2 M. Carvounas, qui est le premier à dévoiler ses intentions en vue du Congrès, a priori prévu en avril.

“Aujourd’hui je veux rassembler tout le monde dans la même maison”, a indiqué cet ex-proche de Manuel Valls, qui a activement participé à la campagne de Benoît Hamon pendant la présidentielle.

Devant plusieurs centaines de militants rassemblés à Alfortville (Val-de-Marne), la ville dont il a été maire de 2012 à 2017, M. Carvounas a longuement développé jeudi soir les raisons de sa candidature.

Refusant l’idée avancée par Manuel Valls de gauches “irréconciliables”, il a affirmé ne pas croire davantage à la fin du clivage droite/gauche, ou à la disparition du PS.

“Tant que la pauvreté et la précarité ne seront pas éradiquées; tant que les inégalités se creuseront; tant que l’écologie ne sera pas devenue le moteur de notre économie; tant que l’Europe politique et sociale ne sera qu’une chimère, alors la France et l’Europe auront besoin des socialistes déterminés et du socialisme pour ouvrir la voie”, a-t-il souligné.

Se disant “fier” d’avoir “soutenu les grandes réformes du dernier quinquennat”, il s’est aussi efforcé de répondre aux critiques de ceux qui l’accusent d’inconstance. “Vous pouvez entendre une petite musique qui dit +il est passé de Valls à Hamon+. Mais parce que soutenir un gouvernement socialiste, puis soutenir le candidat socialiste à la présidentielle, ce ne serait pas cohérent ? Moi je suis socialiste, je défends les socialistes”, a-t-il tonné.

Le député, qui n’a pas de “revanche à prendre” sur François Hollande ou les frondeurs, a appelé ses camarades à se sentir “libres et libérés d’écrire une nouvelle page de l’histoire du socialisme”, guidés par “quatre piliers”: “lutter contre les inégalités (…); placer l’écologie au coeur d’un nouveau modèle de développement, conçu autour des biens communs; faire advenir enfin l’Europe sociale et politique; inventer les nouvelles formes de démocratie”.

“Assumons notre ambition de redevenir la boussole de la gauche. Et notre aiguille, c’est le +progrès partagé+”, a-t-il souligné, en critiquant notamment l’injustice de la “fiscalité écologique” souhaitée par le gouvernement.

Faisant des élections européennes le “coeur” de la “reconstruction” du PS, il s’est dit favorable à l’élection d’un président de l’UE au suffrage universel direct et au renforcement du rôle du Parlement européen.

En conclusion, M. Carvounas a proposé de moderniser la gouvernance du PS, en créant deux niveaux d’adhésion: une adhésion gratuite ne permettant pas de participer aux votes internes et une adhésion payante. Il s’est aussi dit convaincu que le futur premier secrétaire devait être membre du parlement -un coup de pied de l’âne à une éventuelle rivale, l’ancienne ministre de l’Education Najat Vallaud-Belkacem.

Le calendrier et les modalités du Congrès doivent être entérinés par le Conseil national du PS le 9 décembre.

