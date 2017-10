Canada : un homme attaque un policier et fonce dans la foule à Edmonton

L’homme aurait commis deux attaques dans la nuit de samedi à dimanche à Edmonton (Canada). Il y a cinq blessés dont un policier. La police parle d’un “acte terroriste”.

Un homme a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Edmonton (Canada). Il est soupçonné d’avoir, dans un premier temps, foncé sur un policier près du stade du Commonwealth avant de l’attaquer au couteau et de s’enfuir. L’agent a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger, selon Radio Canada.

Ce même individu aurait ensuite foncé dans la foule avec un camion dans le centre-ville d’Edmonton lors d’une course-poursuite avec la police. Quatre personnes ont été fauchées par le véhicule avant l’arrestation du conducteur, «connu des autorités». Aucune information n’a été donnée sur l’état des blessés.

Selon le chef de la police, cité par les médias canadiens, le suspect est soupçonné «d’actes de terrorisme» et un drapeau de Daech a été retrouvé dans l’un des véhicules utilisés.

#BREAKING @edmontonpolice : Suspect who rammed & stabbed Officer & deliberately struck 4 pedestrians had an ISIS flag. @ctvedmonton #yeg pic.twitter.com/xeEOyN4L9p

— Sean Amato (@JSJamato) 1 octobre 2017