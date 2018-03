Cameroun: voici celui qui a organisé la fuite de Basile Atangana Kouna

Depuis le faufilement spectaculaire d’Atangana Kouna sans traces ni tambours battants, le Détective

a mis tous ses réseaux en branle pour essayer de comprendre et d’analyser toutes les pistes par lesquelles Don Basilio aurait pu exploiter pour sortir du Cameroun.

Ce soir , notre source à la Présidence de la République est formel lorsqu’il nous déclare :” Atangana Kouna s’est enfui avec l’aide de Maxime Eko Eko qui a tout planifié pour qu’il soit à l’heure où nous parlons au Canada ..”

Voilà en substance les propos d’un haut responsable en service à la présidence de la République que nous avons eu ce soir.En effet,il faut bien savoir que Atangana Kouna a débuté sa carrière dans les services de renseignements spéciaux.. Par la suite et malgré son ascension au gouvernement, il s’est toujours arrangé à entretenir un réseau de renseignements solide auprès du Président Biya qui lui garantirait des informations de première main à tout moment.C’est ainsi que pendant longtemps en compagnie de son compère Mebe Ngo’o,il entretenait le lieutenant et aide de camp du président de la République Jean Noah à coup de millions de francs CFA afin que ce dernier leur donne jusqu’aux moindres faits et gestes du président .

Le petit filou Jean Noah ayant été démantelé et viré, Atangana Kouna devait donc vite agir car le temps se faisait court.Il a donc entrepris de demander un dernier service à son grand ami Maxime Eko à qui il a rendu d’énormes services autrefois. Selon des informations de première main,Maxime Eko aurait donc mis à contribution 03 commissaires de police et un lieutenant de gendarmerie afin de mettre à exécution un plan fin d’exfiltration de Don Basilio .On parle d’une somme de 350 millions de Franc CFA remis à Eko pour l’opération.

C’est d’ailleurs à bord d’un véhicule Camry Toyota de couleur noire que Basile Atanga Kouna a quitté Yaoundé vêtue d’une tenue de jeune fille avec au volant un agent des renseignement ayant un laisser passer de service.

Ce soir,Atangana Kouna dort dans un grand hôtel à Montréal où sa cousine en compagnie de son cousin qui est venu l’attendre à l’aéroport.

Atangana Kouna vient de montrer à Biya qu’il est resté un bon agent de renseignements. À qui le tour suivant au chemin de l’exil?!

sources: Le Détective