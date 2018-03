Cameroun: Richard Dominique Mahend nommé directeur générale d’UBA

Richard Dominique Mahend a été désigné Directeur général de la filiale camerounaise d’United bank of Africa (Uba) lors d’une décision relative à un réaménagement du groupe. Il dirigera désormais cette représentation de la première banque nigériane.

Il remplace à ce poste Isong Udom, nommé au poste de directeur général d’UBA Ghana.

Avant sa nomination en tant que Dg d’UBA Cameroun, Dominique Mahend était le DGA, (Directeur Exécutif, Business Development) de UBA Cameroun depuis septembre 2016.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera assisté par Marguerite Fonkwen Atanga. Cette ancienne directrice du retail & transaction bankingd’Uba a elle aussi, été promue dans ce réaménagement. Elle occupe désormais le poste de Directrice générale adjointe.

Dominique Mahend détient un B.Sc. (Hons) en études de gestion (Banque et Finance) de l’Université de Buea au Cameroun où il a obtenu son diplôme en 2000. Après une année de formation intensive à la Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire, il a rejoint CITIBANK Cameroon en 2002 en tant que TRADER.

Il possède une vaste et riche expérience en matière bancaire et en matière de trésorerie en particulier, ayant travaillé pour des institutions fortes comme CITIBANK et ECOBANK. Dominique a suivi diverses formations d’autonomisation qui lui ont permis d’acquérir un large éventail de compétences, notamment la vente, la relation client, le commerce international, le crédit, les opérations, la trésorerie ainsi que le leadership. Il a rejoint UBA Cameroun en 2008 en tant que Directeur de la Trésorerie zone CEMAC, faisant de lui un des pionniers de cette institution. Son rôle consistait à superviser la région Afrique centrale en tant que Trésorier régional.

Avec ce riche passé, il a été nommé Directeur Général Adjoint, poste qu’il a occupé jusqu’à sa récente nomination en tant que Directeur.

C’est la première fois que les postes de directeur général et de directeur général adjoint d’UBA Cameroun sont occupés par deux nationaux.

La nouvelle équipe a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2018.