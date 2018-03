Cameroun – Lutte contre la polio : Environ 1,6 million d’enfants vaccinés pendant les campagnes en 2017

Au cours de la campagne de vaccination du 02 au 04 mars dernier avec un accent sur l’Extrême-nord et pour le compte de l’année en cours, 120 000 doses de vaccins étaient disponibles pour les enfants cibles .

Même si le Cameroun n’a pas confirmé de cas de Poliovirus sauvage depuis 2014, le risque d’importation de cette maladie qui a circulé au Nigéria en 2016, reste assez élevé. Pour cela, le Cameroun, en mode surveillance, a bénéficié d’un financement du gouvernement japonais pour implémenter des activités entrant dans le cadre de la riposte. Ceci cumulativement avec l’accompagnement de l’UNICEF, qui a mis un accent particulier sur la région de l’Extrême-nord.

Pour cela, au cours d’un voyage de presse organisé la semaine dernière, l’on apprend de l’UNICEF que 1 506 649 enfants âgés de 5 ans au plus, ont été vaccinés depuis mars 2017 dans les 30 districts de l’Extrême-nord. Une performance qui réjouit plutôt les autorités locales et les responsables de la santé de cette région, d’autant plus qu’il y a quelques mois encore, une rumeur a circulé dans cette région, disant que les vaccins distribués aux enfants, étaient destinés à rendre principalement stérile les petites filles.

Néanmoins, bien que sur leurs gardes, certaines mères de cette partie du pays acceptent bon gré mal gré de faire vacciner leurs enfants. Ceci grâce à la forte implication des associations de femmes, 89 au total reparties dans les dix districts de santé que comptent la région, qui font de la sensibilisation porte à porte et expliquent aux familles le bien-fondé de la vaccination contre la poliomyélite. « Le nombre de femmes qui viennent à l’hôpital ou au centre de santé faire vacciner leurs enfants a augmenté. Avant, elles disaient que la vaccination c’était pour rendre stérile les femmes. Nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation pendant les campagnes et même en routine. Maintenant, elles comprennent l’importance de ce processus », affirme Vissia Delphine, une sensibilisatrice membre de l’association de femmes de Madana dans le district de Kousseri.

Il faut noter que ces associations de femmes sont également accompagnées dans cette lutte par les autorités administratives locales et religieuses, les personnels de santé des districts et aires de santé, les radios partenaires et autres mobilisateurs sociaux. Dans la foulée, il est important de souligner qu’au cours de la campagne de vaccination contre la polio lancée du 02 au 04 mars dernier pour le compte de l’année en cours, 120 000 doses de vaccins étaient disponibles pour les enfants âgés de 0 à 5 ans.

Par Lore Souhe