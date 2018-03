Cameroun: le gouvernement de Paul Biya de 1982 à ce jour

Gouvernement du 06/11/1982

Premier Ministre : Bello Bouba Maigari

Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la présidence de la République : Sadou Daoudou

Ministère d’Etat chargé de l’Agriculture : Samuel Eboua

Ministre Économie et plan :Pierre-Désiré Engo

Vice-Ministre Economie et plan :Tori Limangana

Ministre, Secrétaire Général-Adjoint à la présidence de la République : Daniel Kamgueu

Ministre Travail et prévoyance sociale : Félix Tonye Mbog

Ministre Délégué Affaires étrangères : Aminou Oumarou

Gouvernement du 13/04/1983

Premier Ministre : Bello Bouba Maigari

Ministre d’Etat chargé des Relations avec les Assemblées :Emmanuel Egbe Tabi

Ministre d’Etat Agriculture :Samuel Eboua

Ministère d’Etat Jeunesse et Sports : André Ngongang Ouandji

Ministre d’Etat Forces armées :Maikano Abdoulaye

Ministre Santé publique :Athanase Eteme Oloa

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Jean Nkuete

Ministre Justice : Gilbert Andze Tsoungui

Ministre Transports : Albert Ngome Kome

Ministère d’Etat Administration territoriale : Victor Ayissi Mvodo

Ministre Affaires sociales :Delphine Tsanga

Ministre Inspecteur général de l’Etat et de la réforme administrative : Christian Bongwa

Directeur Cabinet Présidence République : Philémon Beb à Don

Ministre Fonction Publique :Youssoufa Daouda

Ministre Information et culture :G. Behle

Ministre Élevage, pêches et industries animales : Luc Ayang

Directeur-adjoint Cabinet Présidence République : Philippe Mataga

Ministre Finances : Etienne Ntsama

Ministre Postes et télécommunications : Mbombo Njoya

Vice-ministre Finances : Hele Pierre

Ministre Education nationale :René Ze Nguélé

Ministre Equipement : Thomas Dakayi Kamga

Ministre Mines et énergie :Philemon Yang

Ministre Plan et industrie : Bol Alima

Ministre délégué Education nationale : Dorothy Njeuma

Ministre Travail et prévoyance sociale : Daniel Kamgueu

Secrétaire Général Présidence République : Joseph Zambo

Ministre Affaires étrangères :Félix Tonye Mbog

Ministre Urbanisme et habitat :Hamadou Moustapha

Ministre Commerce : Tori Limangana

Ministre délégué Agriculture :Solomon Nfor Gwei

Ministre chargé de mission :Eteki Mboumoua

Ministre délégué Affaires étrangères : Aminou Oumarou

Ministère délégué Administration territoriale :Chongwain Awunti

Gouvernement du 18/06/1983

Premier Ministre : Bello Bouba Maigari

Ministère d’Etat Agriculture :Gilbert Andze Tsoungui

Ministère d’Etat Jeunesse et Sports : Mbombo Njoya

Ministre d’Etat Forces armées :Maikano Abdoulaye

Ministre d’Etat Relations avec les Assemblées : Emmanuel Egbe Tabi

Ministre d’Etat Administration territoriale : Jean Fouman Akame

Ministre Urbanisme et habitat :Babale Abdoulaye

Ministre Fonction Publique :Youssoufa Daouda

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Jean Nkuete

Ministre Santé publique : Hubert Nkoulou

Ministre Finances : Etienne Ntsama

Ministre Transports : Albert Ngome Kome

Ministre Affaires sociales :Delphine Tsanga

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République :Mohamadou Labarang

Ministre Inspecteur général de l’Etat et de la réforme administrative : Christian Bongwa

Ministre Information et culture :François Sengat Kuo

Ministre Élevage, pêches et industries animales : Luc Ayang

Ministre Education nationale :René Ze Nguélé

Ministre Equipement : ThomasDakayi Kamga

Ministre Affaires étrangères :Félix Tonye Mbog

Ministre Postes et télécommunications : Robert Mbella Mbappe

Ministre Plan et industrie : Bol Alima

Ministre délégué Education nationale : Dorothy Njeuma

Ministre Mines et énergie :Philemon Yang

Ministre Justice : André Ngongang Ouandji

Ministre Commerce : Tori Limangana

Secrétaire Général Présidence République : Joseph Zambo

Ministre Travail et prévoyance sociale : Daniel Kamgueu

Ministre délégué Commerce :Michael Namaya

Ministre Chargé de Mission :

Georges Ngango

William Aurélien Etéki Mboumoua

Ministre délégué Administration territoriale : Joseph Awounti Chongwain

Ministre délégué Plan et industrie : Elisabeth Tankeu

Ministre délégué Affaires étrangères : Aminou Oumarou

Gouvernement du 22/08/1983

Premier Ministre : Luc Ayang

Ministre d’Etat Forces armées :Gilbert Andze Tsoungui

Ministère d’Etat Agriculture :Sadou Hayatou

Gouvernement du 04/02/1984

Ministre d’Etat Forces armées :Gilbert Andze Tsoungui

Ministre d’Etat Justice : André Ngongang Ouandji

Ministre d’Etat Plan et aménagement du territoire :Youssoufa Daouda

Ministre d’Etat Relations avec les Assemblées : Joseph Zambo

Ministre Postes et télécommunications : Robert Mbella Mbappe

Vice-Ministre Mines et énergie :Michel Kima Tabong

Ministre Fonction Publique :René Ze Nguélé

Secrétaire Général Présidence République : David Abouem à Tchoyi

Ministre Affaires étrangères :Félix Tonye Mbog

Ministre Inspecteur général de l’Etat et de la réforme administrative : Joseph AwountiChongwain

Ministre Urbanisme et habitat : Babale Abdoulaye

Vice-Ministre Education nationale : Dorothy Njeuma

Ministre Education nationale : Hele Pierre

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Jean Nkuete

Ministre Administration territoriale : Jean Fouman Akame

Ministre Condition féminine :Yao Aïssatou

Ministre Transports : Albert Ngome Kome

Vice-ministre Santé : Isabelle Bassong

Ministre Enseignement supérieur : Bol Alima

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République :Mohamadou Labarang

Ministre Commerce et industries : Edouard Nomo Ongolo

Ministre Information et culture : François Sengat Kuo

Ministre Élevage, pêches et industries animales : Tori Limangana

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République :Christopher Nsahlai

Ministre Finances : Etienne Ntsama

Ministre Travail et prévoyance sociale : Joseph Fofé

Ministre Equipement : Thomas Dakayi Kamga

Ministre Affaires sociales :Delphine Tsanga

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Philippe Mataga

Ministre chargé de mission :Georges Ngango

Ministre Santé publique : Victor Anomah Ngu

Ministère Jeunesse et Sports :Mbombo Njoya

Ministère Informatique et marchés publics : Daniel Kamgueu

Ministre Chargé de Mission

William Aurélien Etéki Mboumoua

Ministre délégué Affaires étrangères : Aminou Oumarou

Gouvernement du 07/07/1984

Ministre Education nationale :Robert Mbella Mbappe

Ministre Élevage, pêches et industries animales :Hamadjoda Adjoudi

Ministre Affaires étrangères :William Aurélien Etéki Mboumoua

Ministre Affaires sociales : Rose Zang Nguélé

Ministre Postes et télécommunications : Félix Tonye Mbog

Ministre Transports : Benjamin Itoe

Ministre Administration territoriale : Jean Marcel Mengueme

Vice-Ministre Finances : Tikela Kemonne

Ministre délégué Affaires étrangères : Mahamat Paba Salé

Gouvernement du 24/08/1985

Ministre Enseignement supérieur et recherche scientifique : David Abouem à Tchoyi

Ministre Mines et énergie :Michel Kima Tabong

Ministre Administration territoriale : Jean Marcel Mengueme

Ministre Inspecteur général de l’Etat et de la réforme administrative : Mohamadou Labarang

Ministre Justice : Benjamin Itoe

Ministre Information et culture :Georges Ngango

Ministre Élevage, pêches et industries animales :Hamadjoda Adjoudi

Secrétaire Général Présidence République : Ferdinand Léopold Oyono

Ministre Finances : Edouard Koulla

Ministre Condition féminine :Yao Aïssatou

Ministre Plan et aménagement du territoire : Sadou Hayatou

Ministre Equipement : Herman Maïmo

Ministre Affaires sociales : Rose Zang Nguélé

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Jean Nkuete

Ministre Fonction Publique :René Ze Nguélé

Ministre Commerce et industries : Edouard Nomo Ongolo

Ministre Relations avec les Assemblées : Joseph Awounti Chongwain

Ministre Agriculture : Jean Baptiste Yonke

Ministre Postes et télécommunications : Léonard Mpouma

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Joseph Owona

Ministre Travail et prévoyance sociale : Joseph Fofé

Ministre Jeunesse et Sports :Mbombo Njoya

Ministre Informatique et marchés publics : Kamga Njike

Ministre Défense : Jérôme Abondo

Ministre Urbanisme et habitat :Babale Abdoulaye

Ministre Santé publique : Victor Anomah Ngu

Ministre Affaires étrangères : William Aurélien Etéki Mboumoua

Ministre Education nationale : Robert Mbella Mbappe

Ministre Transports : André Bosco Cheuoua

Ministre Chargé de Mission :

Titus Edzoa

Joseph Charles Doumba

Gouvernement du 21/11/1986

Ministre Education nationale :Georges Ngango

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Joseph Owona

Ministre Enseignement supérieur et recherche scientifique : Babale Abdoulaye

Ministre Information et culture : Mbombo Njoya

Ministre Urbanisme et habitat : Ferdinand Léopold Oyono

Ministre Jeunesse et Sports : Joseph Fofé

Ministre Administration territoriale : Jérôme Abondo

Ministre Travail et prévoyance sociale: Philippe Mataga

Ministre Défense : Michel Meva’a M’Eboutou

Secrétaire Général Présidence République : Jean Nkuete

Gouvernement du 23/01/1987

Ministre Affaires étrangères : Philippe Mataga

Ministre Travail et prévoyance sociale : Adolphe Moudiki

Gouvernement du 04/12/1987

Ministre Plan de stabilisation : Emmanuel Zoa Oloa

Ministre Finances : Sadou Hayatou

Ministre Relations avec les Assemblées : Francis Nkwain

Ministre Plan et aménagement du territoire : René Ze Nguélé

Ministre Fonction Publique : André Booto à Ngon

Ministre Commerce et industrie : Joseph Tsanga Abanda

Gouvernement du 16/05/1988

Secrétaire Général Présidence République : Paul Tessa

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Adolphe Moudiki

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Emmanuel Zoa Oloa

Ministre Défense : Michel Meva’a M’Eboutou

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Laurent Esso

Ministre Administration territoriale : Mbombo Njoya

Directeur-adjoint Cabinet civil Présidence République : Jean Baptiste Baskouda

Ministre Affaires sociales et condition féminine : Yao Aïssatou

Gouvernement du 13/04/1989

Ministre chargé de mission : Emmanuel Zoa Oloa

Secrétaire Général Présidence République: Edouard Koulla

Ministre Travaux publics et transports : Paul Tessa

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République: Claude Tchepanou

Ministre Justice : Adolphe Moudiki

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Laurent Esso

Ministre Tourisme : Benjamin Itoe

Directeur-adjoint Cabinet Civil Présidence République : Jean Baptiste Baskouda

Secrétaire d’Etat Finances :Roger Tchoungui

Gouvernement du 23/04/1989

Ministre Education nationale :Joseph Mboui

Gouvernement du 07/12/1990

Ministre Urbanisme et habitat : Henri Eyebe Ayissi

Ministre chargé de mission au plan de stabilisation : Roger Tchoungui

Ministre Plan et aménagement du territoire : Marcel Niat Njifendji

Ministre Information et culture : Augustin Kontchou Kouomegni

Ministre Fonction publique et contrôle de l’Etat: Garga Haman Adji

Ministre Administration territoriale : Gilbert Andze Tsoungui

Ministre Enseignement supérieur, informatique et recherche scientifique : Joseph Owona

Ministre Défense : Edouard Akame Mfoumou

Ministre Développement industriel et commercial : René Owona

Ministre Finances : Simon Bassilekin

Ministre Jeunesse et Sports:Mbombo Njoya

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Alphonse Siyam Siewe

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Laurent Esso

Directeur-adjoint Cabinet Civil Présidence République : Jean Baptiste Baskouda

Secrétaire d’Etat Education nationale : Joseph Yunga Teghen

Secrétaire d’Etat Finances : Urbain Olanguena Awono

Secrétaire Général Présidence République : Sadou Hayatou

Gouvernement du 26/04/1991

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Sadou Hayatou

Ministre Administration territoriale : Gilbert Andze Tsoungui

Ministre Information et culture : Augustin Kontchou Kouomegni

Ministre chargé de mission : Ogork Ebot Ntui

Ministre Finances : Justin Ndioro

Ministre Jeunesse et Sports : Mbombo Njoya

Ministre Développement industriel et commercial : René Owona

Ministre Plan et aménagement du territoire : Tchouta Moussa

Ministre Mines, eau et énergie : Francis Nkwain

Ministre Education nationale : Joseph Mboui

Ministre Justice : Douala Moutome

Ministre Affaires sociales et condition féminine : Yao Aïssatou

Ministre Postes et télécommunications: Sanda Oumarou

Ministre Enseignement supérieur, informatique et recherche scientifique : Joseph Owona

Ministre Défense : Edouard Akame Mfoumou

Ministre Agriculture : John Niba Ngu

Ministre Fonction publique et contrôle de l’Etat : Garga Haman Adji

Ministre Santé publique : J. Nsame

Gouvernement du 09/04/1992

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Simon Achidi Achu

Vice-Premier Ministre Mines, eau et énergie : Marcel Niat Njifendji

Ministre d’Etat Postes et télécommunications : Dakole Daïssala

Ministre Défense : Edouard Akame Mfoumou

Ministre Urbanisme et habitat : Henri Eyebe Ayissi

Ministre Relations avec les Assemblées : Mbombo Njoya

Ministre Education nationale : Robert Mbella Mbappe

Ministre Développement industriel et commercial : René Owona

Ministre Travail et prévoyance sociale : Jean Baptiste Bokam

Ministre Relations extérieures : Jacques Roger Booh Booh

Ministre Communication : Augustin Kontchou Kouomegni

Secrétaire Général Présidence République : Joseph Owona

Ministre Finances : Justin Ndioro

Ministre Recherche scientifique : Ayuk Takem

Ministre chargé de mission

John Ebong Ngole

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : Alphonse Siyam Siewe

Ministre Fonction Publique et réforme administrative : Garga Haman Adji

Ministre Tourisme : Pierre Souman

Ministre Enseignement supérieur : Titus Edzoa

Ministre Agriculture:John Niba Ngu

Ministre Plan et aménagement du territoire : Tchouta Moussa

Ministre Environnement et forêts : Bava Djingoer

Ministre Santé publique : Joseph Mbede

Ministre Plan de stabilisation : Roger Tchoungui

Ministre Affaires sociales et condition féminine : Yao Aïssatou

Ministre Jeunesse et Sports : Théodore Lando

Ministre Travail et prévoyance sociale :Jean Bosco Samgba

Ministre délégué relations extérieures : Francis Nkwain

Gouvernement du 04/09/1992

Ministre Fonction publique et réforme administrative : Sali Daïrou

Gouvernement du 25/11/1992

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Simon Achidi Achu

Gouvernement du 27/11/1992

Vice-Premier Ministre, Administration territoriale:Gilbert Andze Tsoungui

Vice-Premier Ministre Urbanisme et habitat : Hamadou Moustapha

Ministre d’Etat Postes et télécommunications : Dakole Daïssala

Ministre d’Etat aménagement du territoire : Augustin Frédérick Kodock

Ministre d’Etat Communication : Augustin Kontchou Kouomegni

Ministre Relations avec les Assemblées : Maïdadi Sadou

Ministre Travail et prévoyance sociale: Simon Mbila

Ministre Culture : Joseph Marie Bipoun Woum

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République: Ephraïm Inoni

Ministre Défense: Edouard Akame Mfoumou

Ministre Environnement et forêts : Bava Djingoer

Ministre Agriculture : Stephen Njinyam

Ministre Développement industriel et commercial :Patrice Mandeng Ambassa

Ministre chargé de mission :John Ebong Ngole

Directeur Cabinet Civil Présidence République: Laurent Esso

Ministre Relations extérieures : Ferdinand Léopold Oyono

Ministère Jeunesse et Sports : M. Marigoh Mboua

Ministre Plan de stabilisation et relance économique :Dieudonné Monthe

Ministre Finances : Antoine Ntsimi

Ministre chargé de mission :Martin Aristide Léopold Okouda

Ministre Enseignement supérieur : Titus Edzoa

Ministre Education nationale :Robert Mbella Mbappe

Ministre Travaux publics : Jean Baptiste Bokam

Ministre Fonction publique et réforme administrative : Sali Daïrou

Ministre Mines, eau et énergie : Jean Bosco Samgba

Ministre Recherche scientifique et technique : Ayuk Takem

Ministre Affaires sociales et condition féminine : Yao Aïssatou

Ministre Santé publique : Joseph Mbede

Ministre Transports : Issa Tchiroma Bakary

Secrétaire Général Présidence République : Joseph Owona

Ministre Tourisme : Pierre Souman

Ministre délégué relations extérieures : Francis Nkwain

Gouvernement du 21/07/1994

Ministre d’Etat Agriculture : Augustin Frédérick Kodock

Directeur Cabinet Premier ministre : Sali Daïrou

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Laurent Esso

Ministre Culture : Esaïe Charles Toko Mangan

Ministre Enseignement supérieur : Peter Agbor Tabi

Secrétaire Général Premier ministre : Joël Moulen

Ministre Développement industriel et commercial : Pierre Eloundou Mani

Ministère Jeunesse et Sports : Joseph Marie Bipoun Woum

Ministre Recherche scientifique et technique : Joseph Mbede

Ministre Santé publique : Joseph Owona

Ministre Economie et finances :Justin Ndioro

Secrétaire Général Présidence République : Titus Edzoa

Ministre chargé de mission

Peter Abety

Secrétaire Général-Adjoint Premier ministre : Joseph Zambou Zoleko

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République :Ephraïm Inoni

Ministre Mines, eau et énergie : André Bello Mbelle

Ministre délégué Economie et finances : Roger Melingui

Gouvernement du 19/09/1996

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Mafany Musonge Peter

Vice-Premier Ministre Ministère Urbanisme et Habitat :Hamadou Moustapha

Vice-Premier Ministre Ministère Administration territoriale :Gilbert Andze Tsoungui

Ministre d’Etat Ministère Communication : Augustin Kontchou Kouomegni

Ministère d’Etat Ministère Economie et finances : Edouard Akame Mfoumou

Ministre d’Etat Ministère Postes et télécommunications : Dakole Daïssala

Ministère d’Etat Ministère Agriculture : Augustin Frédérick Kodock

Ministre Développement industriel et commercial : Justin Ndioro

Ministre Education nationale : Robert Mbella Mbappe

Ministre Recherche scientifique et technique : Bava Djingoer

Ministre Fonction publique et réforme administrative : Sali Daïrou

Ministre : Laurent Esso

Ministre Transports : Joseph Tsanga Abanda

Ministre Contrôle supérieur de l’Etat : Joseph Owona

Ministre Affaires sociales et condition féminine : Yao Aïssatou

Ministre : Peter Agbor Tabi

Ministre Environnement et forêts : Joseph Mbede

Secrétaire Général-Adjoint n° 1 Présidence République :Ephraïm Inoni

Ministre Relations avec les Assemblées: Maïdadi Sadou

Ministre Santé publique : Titus Edzoa

Ministre chargé de mission : Martin Aristide Léopold Okouda

Ministre Jeunesse et Sports :Samuel Makon

Directeur Cabinet Civil Présidence République : Martin Belinga Eboutou

Ministre des pêches et des industries animales :Hamadjoda Adjoudi

Ministre Travaux publics : Jean Baptiste Bokam

Ministre Travail et prévoyance sociale ; Simon Mbila

Ministère Relations extérieures : Ferdinand Léopold Oyono

Ministre Mines, eau et énergie : André Bello Mbelle

Directeur-adjoint Cabinet Présidence République : Antoine Zanga

Ministre Tourisme : Pierre Souman

Ministre Chargé de Mission :

– Baba Amadou ;

– John Ebong Ngole

– Peter Abety

Ministre délégué Ministère Relations extérieures : Francis Nkwain

Ministre délégué à la Défense : Philippe Menye Me Mve

Ministre délégué Ministère Economie et finances : Jean-Marie Gankou

Gouvernement du 21/04/1997

Ministère Santé Publique : Charles Etoundi

Gouvernement du 07/12/1997

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Mafany Musonge Peter

Ministre d’Etat Economie et finances: Edouard Akame Mfoumou

Ministre d’Etat Culture : Ferdinand Léopold Oyono

Ministre d’Etat Education nationale: Charles Etoundi

Ministre d’Etat Relations extérieures: Augustin Kontchou Kouomegni

Ministre d’Etat Défense : Amadou Ali

Ministre d’Etat Développement industriel et commercial : Bello Bouba Maigari

Ministre Environnement et forêts : Sylvestre Naah Ondoua

Directeur Cabinet Civil : Edgar Alain Mebe Ngo’o

Ministère Transports : Joseph Tsanga Abanda

Ministère Communication : René Ze Nguélé

Ministère Urbanisme et Habitat : Hele Pierre

Ministre chargé de mission

Martin Aristide Léopold Okouda

Ministère Relations extérieures : Hamadjoda Adjoudi

Ministère Recherche scientifique et technique : Henri Hogbe Nlend

Ministère Travaux publics : Jérôme Obi Etah

Ministère Affaires sociales : Madeleine Fouda

Ministère Ville: Antoine Zanga

Ministère Chargé de Mission

– Baba Amadou

Ministère Jeunesse et sports : Joseph Owona

Ministère Emploi, travail et prévoyance sociale : Pr Pius Ondoua

Secrétaire Général Présidence République : Marafa Hamidou Yaya

Ministère Condition féminine : Yao Aïssatou

Ministère Enseignement supérieur : Jean-Marie Antangana Mebara

Ministre chargé de mission

Elvis Ngolle Ngolle

Ministère Santé Publique : Godlieb Monekosso

Ministère Mines, eau et énergie : Jacques Yves Mbele

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République :Ephraïm Inoni

Ministère Justice : Laurent Esso

Contrôle supérieur de l’Etat : Lucy Ngwanmessia

Ministère Tourisme : Claude Joseph Mbafou

Ministère Agriculture : Zacharie Perevet

Ministère Postes et télécommunications :Mounchipou Seidou

Secrétaire Général-Adjoint Présidence République : René Owona

Ministère Administration territoriale: Samson Ename Ename

Ministère Fonction Publique et Réforme Administrative: Sali Daïrou

Ministre chargé de mission:

– Peter Abety

Ministère délégué Relations avec les Assemblées: Grégoire Owona

Ministre délégué Plan de stabilisation : Jean-Marie Gankou

Ministère délégué Relations extérieures : Joseph Dion Ngute

Ministère délégué Investissements publics : Justin Ndioro

Gouvernement du 01/09/1999

Ministère Postes et télécommunications : Isaac Njiemoun

Gouvernement du 18/03/2000

Ministère Education nationale : Joseph Owona

Ministère Investissements publics et aménagement du territoire : Martin Aristide Léopold Okouda

Ministère Ville : Claude Joseph Mbafou

Ministère Justice : Robert Mbella Mbappe

Ministère Tourisme : Hele Pierre

Ministère Administration territoriale : Ferdinand Koungou Edima

Ministère Fonction publique et réforme administrative : René Ze Nguélé

Ministère Jeunesse et sports : Bidoung Mkpatt

Ministère Communication : Jacques Fame Ndongo

Ministère Santé Publique : Laurent Esso

Ministère Condition féminine : Julienne Ngo Som

Ministère Urbanisme et Habitat : Boubakary Yerima Halilou

Ministère Chargé de Mission

– Justin Ndioro;

– Raphaël Onambele

Gouvernement du 27/04/2001

Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République : Marafa Hamidou Yaya

Ministre d’Etat Justice: Amadou Ali

Ministre d’Etat Relations extérieures : François Xavier Ngoubeyou

Ministère Santé publique : Urbain Olanguena Awono

Ministère Transports : Christopher Nsahlai

Ministère Postes et télécommunications: N’ Koue Nkongo Maximin

Ministère Condition féminine : Bakang Mbock Cathérine

Ministère Economie et finances : Michel Meva’a M’Eboutou

Ministère délégué Défense : Laurent Esso

Ministre délégué Contrôle supérieur de l’Etat : Njiemoun Mama

Gouvernement du 24/08/2002

Ministre d’Etat, Secrétaire Général Présidence: Jean-Marie Antangana Mebara

Ministère d’Etat Administration territoriale : Marafa Hamidou Yaya

Ministère d’Etat Agriculture : Augustin Frédérick Kodock

Ministère Affaires sociales : Cécile Bomba Nkolo

Ministère Enseignement technique et formation professionnelle : Louis Bapes Bapes

Ministère Travaux publics : Dieudonné Ambassa Zang

Ministère Environnement et forêts : Tanyi Mbianyor Oben

Ministère Transports : Ndeh John Begheni

Ministère Urbanisme et Habitat : Adji Abdoulaye Haman

Ministère Finances et budget : Michel Meva’a M’Eboutou

Ministère Emploi, travail et prévoyance sociale : Robert Nkili

Ministère Ville: Lekene Donfack

Ministère Affaires économiques, programmation et aménagement du territoire : Martin Aristide Léopold Okouda

Ministère Mines, eau et énergie : Joseph Aoudou

Ministère Enseignement supérieur : Maurice Tchuente

Ministère Recherche scientifique et technique : Zacharie Perevet

Ministre Chargé de Mission :

– Philippe Mbarga Mboa

– Justin Ndioro

– Baba Amadou

– Elvis Ngolle Ngolle

Ministre délégué chargé collectivités territoriales : Adrien Kouambo

Ministre délégué au ministère des Finances et du Budget : Roger Melingui

Ministre délégué chargé du plan de relance économique au ministère des Affaires économiques, programmation et aménagement du territoire : Joseph Desire Nguenang

Gouvernement du 23/04/2004

Ministère Mines, eau et énergie : Kibuh Tume Henry

Ministère Postes et télécommunications : Antoine Zanga

Ministère Jeunesse et sports : Siegfried David Etame Massoma

Ministère Transports : Charles Salé

Ministre Chargé de Mission

Ephraim Ngwafor Ndeh

Gouvernement du 07/12/2004

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Ephraïm Inoni

Vice-Premier Ministre de la Justice : Amadou Ali

Ministre d’Etat Culture :Ferdinand Léopold Oyono

Ministère d’etat Planification, programmation du développement et aménagement du territoire : Augustin Frédérick Kodock

Ministre d’Etat, Secrétaire Général Présidence: Jean-Marie Antangana Mebara

Ministère d’Etat Administration territoriale et décentralisation : Marafa Hamidou Yaya

Ministère d’Etat Postes et télécommunications : Bello Bouba Maigari

Ministère d’Etat Développement urbain et habitat : Lekene Donfack

Ministère Travaux publics : Martin Aristide Léopold Okouda

Ministère Elevage, pêches et industries animales :Aboubakary Sarki

Ministère Enseignement supérieur : Jacques Fame Ndongo

Ministère Communication : Pierre Moukoko Mbonjo

Ministère a.i. Energie et eau : Justin Ndioro

Ministère Sports et éducation physique : Philippe Mbarga Mboa

Ministère Domaines et affaires foncières : Louis-Marie Abogo Nkono

Ministère des Relations Extérieures : Laurent Esso

Ministère Commerce : Mbarga Atangana Luc Magloire

Ministère Tourisme : Baba Amadou

Ministère Santé publique : Urbain Olanguena Awono

Ministère Emploi et formation professionnelle : Zacharie Perevet

Ministère Transports : Dakole Daïssala

Ministère Recherche scientifique et innovation : Tchuente Madeleine

Ministère Forêt et faune : Egbe Achuo Hillman

Ministère Enseignements secondaires : Louis Bapes Bapes

Ministère Industrie, mines et développement technologique : Charles Salé

Ministère Agriculture et développement rural : Tchatat Clobert

Ministère Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat : Bernard Messengue Avom

Ministère Jeunesse : Adoum Garoua

Ministère Affaires sociales : Bakang Mbock Cathérine

Ministère Environnement et protection de la nature : Hele Pierre

Ministère Education de base : Haman Adama

Ministère Economie et finances : Abah Abah Polycarpe

Ministère Promotion de la femme et de la famille :Bomback Suzanne

Ministère Travail et sécurité sociale : Robert Nkili

Ministère Fonction publique et réforme administrative : Amama Amama Benjamin

Ministre Chargé de Mission : Hamadou Moustapha

Elvis Ngolle Ngolle; Justin Ndioro

Ministère délégué Administration territoriale et décentralisation : Emmanuel Edou

Ministère des Relations Extérieures, Ministre délégué Monde islamique : Adoum Gargoum

Ministère délégué Communication : Mendo Ze Gervais

Ministère des Relations Extérieures, Ministre délégué Commonwealth : Joseph Dion Ngute

Ministère délégué à l’Environnement et protection de la nature : Nana Aboubakar Djalloh

Ministère Economie et finances

Ministre délégué chargé des programmes :Daniel Njankouo Lamere

Ministère délégué Défense : Rémy Ze Meka

Ministère délégué Justice : Maurice Kamto

Ministère Economie et finances, Ministre délégué chargé du budget : Engoulou Henri

Contrôle délégué supérieur de l’Etat : Siegfried David Etame Massoma

ministère délégué Planification, programmation du développement et aménagement du territoire : Seyni Katchalla

Ministère délégué Relations avec les Assemblées et le conseil et économique et social : Grégoire Owona

Gouvernement du 22/09/2006

Premier Ministre, Chef du gouvernement : Ephraïm Inoni

Vice Premier Ministre

Vice premier ministre Ministère Justice : Amadou Ali

ministère d’Etat Planification, programmation du développement et aménagement du territoire : Augustin Frédérick Kodock

Ministère d’Etat Administration territoriale et décentralisation : Marafa Hamidou Yaya

Ministère d’Etat Agriculture et développement rural : Jean Nkuete

Ministère des Relations Extérieures : Jean-Marie Antangana Mebara

Ministre d’Etat, Secrétaire Général Présidence: Laurent Esso

Ministère d’Etat Postes et télécommunications : Bello Bouba Maigari

Ministère d’Etat Culture : Ferdinand Léopold Oyono

Ministère Santé publique : Urbain Olanguena Awono

Ministère Affaires sociales : Bakang Mbock Cathérine

Ministère Travaux publics : Bernard Messengue Avom

Ministère Recherche scientifique et innovation : Tchuente Madeleine

Ministère Fonction publique et réforme administrative :Emmanuel Bonde

Ministère Emploi et formation professionnelle : Zacharie Perevet

Ministère Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat : Etoundi Ngoa Laurent

Ministère Enseignements secondaires : Louis Bapes Bapes

Ministère Elevage, pêches et industries animales :Aboubakary Sarki

Ministère Communication : Njoh Mouelle Ebenezer

Ministère Travail et sécurité sociale : Robert Nkili

Ministère Energie et eau : Sindeu Jean Bernard

Ministère Promotion de la femme et de la famille : Bomback Suzanne

Ministère Jeunesse : Adoum Garoua

Ministère Industrie, mines et développement technologique : Charles Salé

Ministère Economie et finances : Abah Abah Polycarpe

Ministère Tourisme : Baba Amadou

Ministère Enseignement supérieur : Jacques Fame Ndongo

Ministère Environnement et protection de la nature : Hele Pierre

Ministère Commerce : Mbarga Atangana Luc Magloire

Ministère Développement urbain et habitat : Tchatat Clobert

Ministère Sports et éducation physique : Edjoa Augustin

Ministère Education de base : Haman Adama

Ministère Forêt et faune : Elvis Ngolle Ngolle

Ministère Domaines et affaires foncières : Louis-Marie Abogo Nkono

Ministère Transports : Dakole Daïssala

Ministre Chargé de Mission :

– Justin Ndioro

– Hamadou Moustapha

– Mengot Victor Arrey Nkongho

Ministre délégué

Ministère délégué Défense : Rémy Ze Meka

Ministère Economie et finances

Ministre délégué chargé du budget : Essimi Menye

Ministre délégué Justice : Maurice Kamto

ministre délégué Planification, programmation du développement et aménagement du territoire : Yaouba Abdoulaye

Contrôle délégué supérieur de l’Etat : Siegfried David Etame Massoma

Ministre délégué Administration territoriale et décentralisation : Emmanuel Edou

Ministre délégué auprès du Monde islamique : Adoum Gargoum

Ministre délégué Relations avec les Assemblées et le conseil et économique et social : Grégoire Owona

Ministre délégué Communication : Mendo Ze Gervais

Ministre délégué Commonwealth : Joseph Dion Ngute

Ministère Economie et finances

Ministre délégué chargé des programmes: Daniel Njankouo Lamere

Ministre délégué Environnement et protection de la nature : Nana Aboubakar Djalloh

Gouvernement du 07/09/2007

Premier Ministre, Chef du gouvernement: Ephraïm Inoni

Vice Premier Ministre Ministre Agriculture et développement rural : Jean Nkuete

Vice-Premier Ministre Ministre Justice : Amadou Ali

Ministère d’Etat Administration territoriale et décentralisation : Marafa Hamidou Yaya

Ministre d’Etat, Secrétaire Général Présidence : Laurent Esso

Ministère d’Etat Postes et télécommunications : Bello Bouba Maigari

Ministère Domaines et affaires foncières : Anong Adibime Pascal

ministère Economie, Planification et aménagement du territoire : Motaze Louis Paul

Ministère Culture : Ama Tutu Muna

Ministère Jeunesse : Adoum Garoua

Ministère Commerce : Mbarga Atangana Luc Magloire

Ministère Education de base : Haman Adama

Ministère Tourisme : Baba Amadou

Ministère Environnement et protection de la nature : Hele Pierre Ministère Sports et éducation physique : Edjoa Augustin

Ministère Recherche scientifique et innovation : Tchuente Madeleine

Ministère Forêt et faune : Elvis Ngolle Ngolle

Ministère des Relations Extérieures(MINREX) : Eyebe Ayissi Henri

Ministère Santé publique : Mama Fouda André

Ministère Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat : Etoundi Ngoa Laurent

Ministère des Finances(MINFI) : Essimi Menye

Ministère Affaires sociales : Bakang Mbock Cathérine

Ministère Emploi et formation professionnelle : Zacharie Perevet

Ministère Travaux publics : Bernard Messengue Avom

Ministère Promotion de la femme et de la famille :Bomback Suzanne

Ministère Fonction publique et réforme administrative :Emmanuel Bonde

Ministère Travail et sécurité sociale : Robert Nkili

Ministère Enseignement supérieur : Jacques Fame Ndongo

Ministère Développement urbain et habitat : Tchatat Clobert

Ministère Enseignements secondaires : Louis Bapes Bapes

Ministère Elevage, pêches et industries animales :Aboubakary Sarki

Ministère Communication : Biyiti Bi Essam Jean Pierre

Ministère Industrie, mines et développement technologique: Ndanga Ndinga Badel

Ministère Transports : Gounokou Haounaye

Ministère Energie et eau : Sindeu Jean Bernard

Ministre Chargé de Mission

– Atanga Nji Paul

– Hamadou Moustapha

– Mengot Victor Arrey Nkongho

Ministère délégué Justice : Maurice Kamto

ministère délégué Economie, Planification et aménagement du territoire : Yaouba Abdoulaye

Ministère délégué Défense : Rémy Ze Meka

Ministère délégué Environnement et protection de la nature : Nana Aboubakar Djalloh

Ministère délégué Administration territoriale et décentralisation : Emmanuel Edou

Ministre délégué Monde islamique: Adoum Gargoum

Ministre délégué au Contrôle supérieur de l’Etat : Siegfried David Etame Massoma

Ministère délégué des Finances(MINFI) : Titti Pierre

Ministère des Relations Extérieures(MINREX) : Ministre délégué Commonwealth

Joseph Dion Ngute

Ministère délégué Relations avec les Assemblées et le conseil et économique et social : Grégoire Owona

Gouvernement du 30 juin 2009

Premier Ministre, Chef du Gouvernement : YANG PHILEMON

Ministre d’Etat, Ministre des Transports : M. BELLO BOUBA MAIGARI

Ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense : M. MEBE NGO’O Edgard Alain

Ministre des Postes et Télécommunications : M. BIYITI BI ESSAM Jean Pierre

Ministre des Domaines et des Affaires Foncières : M. BALEOKEN Jean-Baptiste

Ministre de la Communication :M. ISSA TCHIROMA BAKARY

Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille : Mme ABENA ONDOA née OBAMA Marie Thérèse

Ministre de l’Education de Base :Mme YOUSSOUF née ADIDJA ALIM

Ministre de l’Eau et de l’Energie :M. NGAKO TOMDIO Michel

Ministre des Sports et de l’Education Physique : M. ZOAH Michel

Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural : Mme ANANGA MESSINA née BEYENE Clémentine Antoinette

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Enseignements Secondaires : M. MOUNOUNA FOUTSOU

Le reste sans changement.

Ministres, Secrétaires Généraux Adjoints de la Présidence de la République :

– M. AGBOR TABI Peter

– M. FOUDA Séraphin Magloire

Conseiller Spécial à la Présidence de la République : Monsieur SINDJOUN Luc

Chargé de Mission à la Présidence de la République : Monsieur SADI René

Ambassadeurs Itinérants à la Présidence de la République :

– M. OYONO Ferdinand Léopold

– M. MAIKANO ABDOULAYE

Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République : Monsieur BELINGA EBOUTOU Martin

Chargé de mission au Cabinet Civil de la Présidence de la République : Monsieur BILLE BIDJANG Martin

Gouvernement du 9 décembre 2013

Vice-Premier Ministre, Délégué à la Présidence chargé des Relations avec les Assemblées :Amadou ALI

Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des loisirs : BELLO BOUBA Maïgari

Ministre d’Etat, la Justice Garde des Sceaux : ESSO Laurent

Ministre d’Etat, ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense : MEBE NGO’O Edgar Alain

Ministre d’Etat, ministre délégué à la Présidence au Contrôle supérieur de l’Etat : EYEBE AYISSI Henri

Ministre d’Etat, ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics : ABBA SADOU

Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation : SADI René Emmanuel

Ministre des Affaires Sociales :Bakang Mbock née NGO NDEBI

Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural : ESSIMI MENYE

Ministre des Arts et de la culture : AMA TUTU MUNA

Ministre du Commerce :MBARGA ATANGANA Luc Magloire

Ministre de la Communication :ISSA TCHIROMA Bakary

Ministre des Domaines, du cadastre et des affaires foncières : KOUNG A BISSIKE Jacqueline

Ministre de l’Eau et de l’énergie :ATANGANA KOUNA Basile

Ministre de l’Economie, planification et de l’aménagement du territoire :NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

Ministre de l’Education de base :YOUSSOUF née ADIDJA Alim

Ministre de l’Elevage des pêches et industries animales : Dr TAIGA

Ministre de l’Emploi et la Formation Professionnelle :PEREVET Zacharie

Ministre des Enseignements secondaires : BAPES BAPES Louis

Ministre de l’Enseignement Supérieur : Pr. FAME NDONGO Jacques

Ministre de l’Environnement, Nature et Développement durable : Hele Pierre

Ministre des Finances :ALAMINE OUSMAN MEY

Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative :ANGOUIN Michel Ange

Ministre des Forêts et de la Faune : NGOLE Philip NGWESE

Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain :MBWENTCHOU Jean Claude

Ministre de la Jeunesse et de l’éducation Civique : BIDOUNG KPWATT Ismaël

Ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologique : BONDE Emmanuel

Ministre des PME, de l’économie Sociale et de l’artisanat :ETOUNDI NGOA Laurent Serge

Ministre des Postes et des télécommunications : BIYITI BI ESSAM Jean Pierre

Ministre de la Promotion de la femme et de la famille : Abena Ondoua née Obama Marie

Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation :TCHUINTE Madeleine

Ministre des Relations extérieures : MOUKOKO MBONJO Pierre

Ministre de la Santé Publique :MAMA FOUDA André

Ministre des Sports et de l’éducation physique : ADOUM GAROUA

Ministre des Transports : Pr. NKILI Robert

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale : OWONA Grégoire

Ministre des Travaux Publics :AMBA SALLA Patrice

Ministre délégué au Minatd chargé des collectivités territoriales décentralisées :NDONGO Jules Doret

Ministre délégué auprès du ministre de l’environnement :Dr. NNA Aboubakar DJALLOH

Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie :YAOUBA Abdoulaye

Ministre délégué auprès du ministre des Finances : TITI Pierre

Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux : FOGUI Jean Pierre

Ministre délégué auprès du Minrex chargé des relations avec le Commonwealth : DION NGUTE Joseph

Ministre délégué auprès du Minrex chargé des relations avec le monde islamique : ADOUM GARGOUM

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Transports :MEFIRO OUMAROU

Chargé de mission à la Présidence de la République :

Hamadou MOUSTAPHA,

ATANGA NJI Paul

MENGOT Victor ARREY NKOGHO

MBARGA MBOA Philippe

Secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie :BOKAM Jean Baptiste

Secrétaire d’Etat auprès de la Défense aux Anciens Combattants : KOUMPA ISSA

Secrétaire d’Etat auprès de l’Education de Base : NDONG SOUMHET Benoit

Secrétaire d’Etat auprès de l’Enseignement Secondaires :MOUNOUNA FOUTSOU

Secrétaire d’Etat auprès du Forêts et de la Faune :KOULSOUMI Aladji

Secrétaire d’Etat auprès de l’Habitat : Dibong née BIYONG Marie Rose

Secrétaire d’Etat auprès à la Justice : DOOH Jérôme PENBAGA

Secrétaire d’Etat aux Mines :FUH Calistus GENTRY

Secrétaire d’Etat auprès à la Santé Publique : ALIM HAYATOU

Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics : NYETAM NYETAM Hans

Gouvernement du 2 octobre 2015

Premier Ministre, Chef du Gouvernement : YANG PHILEMON

Ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense : M. BETI ASSOMO Joseph

Ministre délégué à la Présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l’Etat :Mme MBAH ACHA née FOMUNDAH Rose Ngwari

Ministre des Affaires sociales :Mme NGUENE née KENDECK Pauline Irène

Ministre de l’Agriculture et du développement rural : M. EYEBE AYISSI Henri

Ministre des Arts et de la culture : M. MOUELLE KOMBI Narcisse

Ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire : M. MOTAZE Louis Paul

Ministre des Enseignements secondaires : M. NGALLE BIBEHE Jean Ernest Massena

Ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique : M. MOUNOUNA FOUTSOU

Ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologique : M. NGWABOUBOU Ernest

Ministre des Postes et télécommunications : Mme LIBOM LI LIKENG née MENDOMO Minette

Ministre des Relations extérieures : M. MBELLA MBELLA Lejeune

Ministre des Sports et de l’éducation physique : M. BIDOUNG KPWATT Pierre Ismaël

Ministre des Transports : M. MEBE NGO’O Edgard Alain

Ministre des Travaux publics : M. NGANOU DJOUMESSI

Ministre délégué auprès du ministre des Finances : M. ELUNG Paul CHE

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l’enseignement normal : M. BAYAOLA Boniface

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes : M. AYINA OHANDJA Louis Max

Le reste sans changement.

Gouvernement du 02/03/2018

Ministre de l’administration territorial : Atanga Nji PAUL

Ministre de la décentralisation et du développement local – Elanga Obam George

Ministre de l’eau et de l’énergie : Eloundou Esssomba Gaston

Ministre de l’économie de la panification et l’aménagement du territoire : Alamine Ousmane Mey

Ministre des enseignements secondaires : Nalova Lyongha Pauline Egbe

Ministre des finances :Motaze Louis Paul

Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative : Joseph LE

Ministre des Forets et de la faune : Jules Doret Ndongo

Ministre des transports :Ngale Bibehe Jean Ernest Massena

Ministre Délégué auprès du ministre de l’économie de la panification et l’aménagement du territoire chargé de la planification: Tasong Tchoutang Paul

Ministre délégué auprès du ministre des Finance :Yaouba Abdoulaye

Ministre Délégué auprès du Ministre des relations extérieure chargé du Commonwealth: Mbayou Félix

Ministre chargé des missions à la présidence de la république : Sadi Emmanuel ; Djongouté Joseph

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé de la gendarmerie :Etoga Yves Landry

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé des routes : Djodom

Armand

Secrétaire général Adjoint de la présidence: Eloung Paul CHE

Directeur du Cabinet civil de la présidence : Mvondo Ayolo Samuel

Directeur adjoint du cabinet civil : Oswald Baboke