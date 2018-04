Cameroun: le Français Sylvain Faure nouveau directeur général de la BICEC

Le Français Sylvain Faure, jusque-là directeur du pôle développement de la Banque populaire et caisses d’épargne (BPCE International), a été nommé directeur général de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), a-t-on appris mardi auprès de cette institution.

Il remplace son compatriote Alain Ripert, en poste depuis fin 2015 et qui devient non seulement administrateur de la BICEC, mais aussi membre du directoire en charge du pôle Outre-Mer de la Caisse d’épargne CEPAC, autre filiale de la BPCE.

M. Ripert avait dés sa prise de fonctions, mis au grand jour un vaste réseau de détournement de fonds au sein de la BICEC –détenue à hauteur de 61,22% du capital par la BPCE– se soldant par plus de 50 milliards FCFA de pertes financières sur 12 ans, un résultat net avant impôt en baisse de -50.8% en 2015, et par un fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) ayant décru de -63.4% par rapport à décembre de l’année d’avant.

La BICEC a porté devant les tribunaux cette affaire, qui implique à la fois des prestataires de services, mais aussi plusieurs de ses hauts cadres, démissionnés ou limogés et qui attendent leur jugement derrière les barreaux.

Selon le rapport d’activités publié en janvier 2017 et validé par les commissaires aux comptesPricewaterhouseCoopers et ECA – Ernst & Young, la banque a alors connu un recul du produit net bancaire (PNB) de 7,3% conjugué à la hausse des frais de gestion (+7,7%), soit un résultat brut d’exploitation en baisse de 22,7% par rapport à la même période de 2014 et un coefficient d’exploitation s’affichant à 59%, contre 50.8% l’année d’avant.

Il y a de cela une dizaine de jours, le directeur général BPCE International, Jean-Pierre Levayer, déclarait que son établissement allait revoir sa stratégie internationale et identifier un nouveau partenaire pour ses filiales africaines.