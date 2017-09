Cameroun : arrêt des poursuites judiciaires contre des dignitaires religieux

Le procureur général près la cour d’appel de la région camerounaise du Nord-Ouest a déposé, lundi, une requête portant désistement de l’État du Cameroun dans l’affaire qui l’oppose à des dignitaires religieux, a appris APA de source judiciaire.

Les mis en cause sont poursuivis pour avoir fermé les portes des établissements scolaires sous leur responsabilité en zone anglophone durant l’année scolaire 2016/2017.

La magistrat a justifié sa démarche en s’appuyant sur les dispositions l’article 64 du Code de procédure pénale du pays qui stipule que «le Procureur général près une cour d’appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l’arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l’intervention d’une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l’intérêt social ou la paix publique».

Sont ainsi concernés par cette mesure l’archevêque de la ville frondeuse de Bamenda, Cornelius Fontem Esua, et son auxiliaire, Michael Miabesue Bibi, mais aussi contre leur confrère de Kumbo, Georges Nkuo et des leaders de la Cameroon Baptist Convention (CBC). Ils sont poursuivi par un collectif de parents d’élèves qui leur réclamait pas moins de 150 milliards FCFA de dommages et intérêts, pour avoir incité à l’arrêt des cours en pleines turbulences sociopolitiques dans le Nord-Ouest.

Plusieurs établissements scolaires de cette région, mais également du Sud-Ouest avaient, en octobre 2016, fermé leurs portes à la suite d’un mot d’ordre de boycott de l’année scolaire lancé par des activistes de la sécession des zones anglophones du pays.

Plusieurs incendies criminels avaient alors touché ces établissements ayant tenté d’enfreindre ledit mot d’ordre, et de nombreux élèves furent physiquement agressés sur le chemin de l’école.

Beaucoup avaient vu, derrière la plainte contre ces prélats, la main du gouvernement qui tenait à tout prix à éviter une année scolaire blanche dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

APA