Cameroun: A Kondengui, Basile Atangana Kouna pleut toutes les nuits

Ce sont les agents de la Direction générale de la Recherche Extérieur ( DGRE) de Eko Eko qui sont allés capturer Basile Atangana Kouna, Don Basilio au Nigeria pour le ramener au Cameroun. Selon nos informations, il était en possession d’une mallette noire dans laquelle se trouvait tous ses documents de voyage, des dossiers financiers, plusieurs centaines de millions de Fcfa et 17 cartes de crédit.

Mais, un membre de la mafia est un bon menteur. Le week-end dernier, il a rencontré à Kondengui les membres de sa familles et plusieurs autres visiteurs. A l’un d’eux il a confié que lorsqu’il a été arrêté au Nigeria parce qu’il avait décidé de revenir suite à l’arrestation de sa femme.

Plus grave il pleure son argent. Pourtant le week-end dernier, il a fait refaire sa chambre qui est désormais au milieu de celle de Charles Metouck et Mendo Ze. Les ouvriers qui ont travaillé sur ce petit chantier parlent de carreaux à l’intérieur et des chaises hyper luxueuses. En réalité Don Basilio s’est très vite reconstitué un petit palace à Kondengui. Il ne dort plus avec son compère Dieudonne OYONO sur un petit lit et un sol en ciment…. DON BASILIO PEUT.

Par BORIS BERTOLT.