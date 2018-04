Burkina Faso : Ouverture de candidatures pour le 12e Prix International du Manga

Le Comité exécutif du 12e Prix International du Manga ouvre la réception des dossiers de candidature à partir du 2 avril 2018. Le formulaire d'inscription ainsi que le règlement sont téléchargeables en suivant le lien ci-dessous:

Guidelines for application and Entry Form



Le Prix International du Manga a été institué en 2007 par le Ministère des Affaires Etrangères du Japon dans le but d’élargir les échanges internationaux et la compréhension mutuelle à travers la culture du Manga qui est largement acceptée dans le monde entier. Ce prix honore les artistes du Manga qui contribuent au développement de la culture du Manga dans le monde. Du Burkina Faso, il y a eu déjà deux lauréats de médailles de bronze, M. Boureima NABALOUM (6e édition) et M. Cyprien KONDI SAMBU (7e et 8e éditions).

Le Trophée d'or de la meilleure œuvre du 12e Prix International du Manga sera décerné à la meilleure parmi toutes les œuvres présentées. Le Trophée d'argent sera décerné à trois œuvres jugées méritoires.

Par ailleurs, la Fondation du Japon offrira aux lauréats de la médaille d’or et d’argent un séjour au Japon, leur permettant de se rendre à la cérémonie de remise des prix, de rencontrer des auteurs de Manga japonais et de visiter des maisons d'édition.

Les candidats doivent faire parvenir le formulaire d’inscription et l’œuvre directement à l’Ambassade du Japon au Burkina Faso avant le 15 juin 2018 .

