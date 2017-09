Burkina Faso: des inconnus attaquent la brigade territoriale de Toéni

Un poste de gendarmerie dans l’ouest du Burkina Faso, frontalier au Mali, a été attaqué mercredi soir par des individus armés non identifiés, a annoncé jeudi à l’AFP une autorité locale.

“La brigade territoriale de Toéni (une commune rurale située à 40 kilomètres de la ville de Tougan) a été la cible d’une attaque par des individus armés, non encore identifiés, mercredi soir aux environs de 20H00” locales et GMT, a déclaré cette source sous le couvert de l’anonymat.

“Les éléments de gendarmerie ont riposté dès l’attaque et les échanges de tirs ont duré un bon moment”, a-t-elle poursuivi, précisant que les assaillants ont été “repoussés” et qu’il n’y a pas eu de victime.

Une source sécuritaire jointe à Ouagadougou a confirmé l’attaque “menée par plusieurs hommes venus à bord de motos”, et affirmé qu'”aucun blessé n’a pour l’instant été signalé”.

Des renforts ont été “dépêchés sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder à des recherches”, a-t-elle ajouté.

Début septembre, un douanier avait été tué dans la même zone, lors de l’attaque du poste de gendarmerie de Djibasso, localité de l’ouest du Burkina frontalière du Mali.

Mardi, deux gendarmes burkinabé avaient été tués dans l’attaque d’un convoi de ravitaillement de carburant d’une mine d’or à Inata, dans le nord du Burkina Faso, également frontalier du Mali.