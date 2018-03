BMCE Bank of Africa lance sa 4ème édition de l'African Entrepreneurship Award (l'AEA) et poursuit son soutien aux entrepreneurs innovants en Afrique

Le Groupe BMCE Bank of Africa est heureux d'annoncer l'ouverture de la 4ème édition de l'African Entrepreneurship Award (www.African-Award.com) dont le coup d'envoi était donné le 1er mars.

L'African Entrepreneurship Award illustre l'ambition de la BMCE Bank of Africa d'encourager l'entrepreneuriat en Afrique en récompensant le talent et la technologie au-delà des frontières.

L'African Entrepreneurship Award a été initié par le Président Othmane Benjelloun en 2014 à l'occasion du GES de Marrakech.

Cette initiative est destinée à soutenir les talents d'entrepreneurs africains ou originaires d'Afrique dont les idées portent la promesse d’un monde meilleur. Les inscriptions seront closes le 30 avril.

Les éditions de ces trois dernières années ont été dédiées à l'Éducation et à l'Environnement. Nous avons reçu plus de 12 000 candidatures couvrant 132 pays permettant de coacher 112 candidats, de désigner 33 gagnants et menant au financement de 21 projets d'entreprise.

Cette année, l'African Entrepreneurship Award récompensera les meilleurs entrepreneurs africains dans les deux catégories suivantes : le Sport et l'Innovation. Le prix est doté d'un million de dollars USD.

La première étape sera de recueillir les idées les plus utiles pour la région et sera suivie par deux autres. Les candidats retenus devront ensuite valoriser leur projet avec des présentations impactantes, avant la sélection finale qui récompensera les projets les plus innovants et durables.

La sélection des projets se fera avec le concours des partenaires de l‘African Entrepreneurship Award : des entrepreneurs, des universitaires, des leaders et mentors en provenance de tous les continents qui accompagneront les candidats à chaque étape du concours.

Avec cette 4ème édition de l'AEA, la BMCE Bank of Africa, qui opère dans près d’une vingtaine de pays sur le continent, consolide ainsi son engagement social et responsable en accompagnant de jeunes entrepreneurs dans leurs efforts pour créer des emplois et améliorer la qualité de la vie des Africains.

Contact Media

Mohamed El Aoufi: Mohamed@African-Award.com

Laila Ahlafi: Laila@African-Award.com



