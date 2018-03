Sur la photo, Jay-Z et Beyoncé sont assis sur une moto ornée d’un crâne à longues cornes de taureau.

Beyoncé et Jay-Z sont de retour! Le couple vient de confirmer qu’ils s’associent pour la tournée du “On The Run II”, récemment annoncée. La chanteuse de Lemonade l’a annoncé sur Instagram via un post vidéo et deux photos de promo en noir et blanc mettant en vedette elle et son mari Jay-Z.

Certains internautes ont vite fait de comparer l’image à une scène du film classique sénégalais Touki Bouki, réalisé par Djibril Diop Mambéty en 1973. Tourné et mis en scène au Sénégal, le film raconte l’histoire de Mory et Anta, un jeune couple qui tente, pour s’échapper vers Paris en collectant des fonds pour le voyage, y compris voler des gens.

Aujourd’hui, Touki Bouki est considéré comme un classique du cinéma africain. Il n’est donc pas surprenant que Jay et Bey se soient inspirés de ce film pour rafraîchir leur signature sur-utilisée, Bonnie et Clyde.

Nous espérons que les fans seront assez curieux pour aller voir le film de Mambéty.