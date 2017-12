Ballon d'Or 2017: Cristiano Ronaldo fond sur le record de Messi

Le record de Lionel Messi est en péril: son grand rival Cristiano Ronaldo, artisan majeur du sacre européen du Real Madrid, est l’immense favori à sa propre succession pour décrocher son cinquième Ballon d’Or, jeudi lors du gala de l’édition 2017, et égaler l’Argentin.

En réalité, il n’y a plus vraiment de suspense tant le Portugais de 32 ans a raflé presque tous les titres possibles la saison dernière. Il a remporté la Ligue des champions 2017 avec le Real, en terminant une nouvelle fois meilleur buteur de l’épreuve avec 12 buts, dont deux en finale contre la Juventus Turin (4-1).

De quoi permettre à la “Maison Blanche” de devenir le premier club à conserver son titre européen depuis le double sacre du grand Milan en 1989 et 1990. Tout en détrônant le FC Barcelone dans le Championnat d’Espagne, avec les Supercoupes d’Europe et d’Espagne en prime.

Et sur le plan individuel, le quadruple Ballon d’Or (2008, 2013, 2014, 2016) a déjà remporté les distinctions de Joueur UEFA 2016-2017 et de Joueur Fifa 2017.

Mercredi soir, le meilleur buteur de la phase de groupes (9 buts) a décroché deux nouveaux records: auteur d’un but lors de la victoire du Real 3-2 contre Dortmund, il est devenu le premier joueur à marquer lors des six matches de poules d’une édition de C1, tout en y égalant le record de Messi (60 buts).

“Je suis confiant pour ce qui est de le remporter, pas inquiet. (…) Je sais ce que représenterait un cinquième Ballon d’Or, pour la postérité. Ce serait un accomplissement et c’est pour ça que je travaille depuis quinze ans. Rien n’arrive jamais par accident”, avait-il déclaré dans L’Equipe, sibyllin.

– Hygiène de vie –

“CR7”, parfois ménagé la saison dernière par son entraîneur Zinédine Zidane, a toutefois été moins prolifique en Liga. Avec 25 réalisations, l’ex-joueur de Manchester United a été devancé au classement des buteurs par les Barcelonais Messi et Luis Suarez (37 et 29). Mais il a pu finir la saison en boulet de canon, notamment en C1.

Sera-ce le dernier Ballon d’Or du Portugais ? Malgré son hygiène de vie irréprochable, celui qui soufflera ses 33 bougies début février laisse entrevoir l’idée d’un fléchissement.

Depuis sa suspension de cinq matches en Supercoupe d’Espagne, il connaît une saison 2017-2018 très éloignée de ses standards habituels, avec seulement 11 buts et 3 passes décisives en 17 matches. Zidane l’admet indirectement, même s’il prédit: “C’est long, on n’est qu’à la moitié du chemin, il reste six mois. Et attention à Cristiano!”

Autre légère ombre au tableau, son parcours en sélection. S’il a marqué onze buts en onze capes pour permettre au Portugal de se qualifier directement pour le Mondial-2018, les champions d’Europe ont fini troisièmes de la Coupe des Confédérations. De quoi apparaître derrière le Brésil, l’Allemagne ou l’Espagne dans le rang des favoris en Russie.

– Quid de Mbappé ? –

Juste derrière “CR7”, on attend traditionnellement Messi (30 ans), qui n’a remporté “que” la Coupe d’Espagne mais marque toujours but sur but, au point d’avoir été sacré Soulier d’Or 2016-2017.

Mais qui sera sur la troisième marche du podium ? Cela pourrait être un autre joueur du Real Madrid souverain (Sergio Ramos ?) ou le gardien-capitaine de la Juventus, le monument Gianluigi Buffon.

Messi estime que le jeu est plus ouvert qu’auparavant. “Ces dernières années, c’était nous deux (avec Ronaldo), mais désormais, il y a des footballeurs comme Neymar, (Kylian) Mbappé ou Suarez qui peuvent prétendre à ce prix”, avait estimé le quintuple Ballon d’Or dans le quotidien espagnol Marca.

Le classement de Mbappé, pour sa première apparition à 18 ans seulement, sera forcément scruté, comme celui de son coéquipier du PSG Neymar, devenu cet été le joueur le plus cher du monde en provenance du FC Barcelone (222 M EUR). Un Top 10 viendrait donner encore un peu plus d’éclat à une année 2017 réussie de bout en bout pour le jeune prodige français.

L’identité des joueurs classés de la 30e à la 4e place, d’après le vote d’un jury de 176 journalistes du monde entier, sera progressivement révélée à partir de 16h00 (15h00 GMT) en direct sur la chaîne L’Equipe, et le lauréat annoncé à 20h00 lors d’une émission animée par l’ancien international français David Ginola.

