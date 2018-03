Autriche: un policier blessé dans une attaque au couteau près de la résidence de l’ambassadeur iranien

Un inconnu a mené une attaque au couteau près de la résidence de l’ambassadeur iranien à Vienne, la capitale autrichienne, a annoncé la police.

“La résidence iranienne: un inconnu, qui a mené une attaque au couteau, a été abattu par les forces armées autrichiennes“, a indiqué le service de presse de la police sur Twitter.

Selon les médias locaux, l’attaque a eu lieu près de l’ambassade iranienne à Vienne. Le journal Standard a rapporté que l’attentat avait été perpétré par un ressortissant autrichien de 26 ans. Selon la police, un soldat a été légèrement blessé et envoyé à l’hôpital.

Plus tôt cette semaine, quatre hommes vêtus de noir ont attaqué l’ambassade iranienne à Londres. Les hommes auraient menacé les membres du personnel avec des machettes et des bâtons de baseball et auraient abattu le drapeau iranien.

L’Iran a ensuite exprimé une forte protestation contre le Royaume-Uni au sujet de l’incident.

En outre, quatre personnes ont été grièvement blessées cette semaine lors de deux attaques à l’arme blanche à Vienne. La police a signalé qu’ils avaient arrêté un suspect.