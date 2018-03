Autriche : l’extrême-droite vote une loi pro-fumeurs très contestée

Depuis jeudi, il est désormais à nouveau possible de fumer dans les bars et les restaurants autrichiens.

En Autriche, l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants, décidée par l’ancien gouvernement a été annulée jeudi 22 mars par la coalition du chancelier Sebastian Kurz. Une mesure jugée aberrante pour l’opposition qui entend changer la donne.

Ce jeudi, le Parlement autrichien a en effet adopté une loi autorisant les fumeurs dans les lieux publics tels que les bars et les restaurants. Cette nouvelle mesure en annule une précédente, qui prônait un arrêt total du tabac dans ces établissements. Décidée par l’ancien gouvernement, elle devait entrer en vigueur le 1er mai prochain.

Fumer sera donc possible dans les établissements de plus de 50m2 possédant des espaces fumeurs et sur décision du propriétaire.

Une décision contestée

Cette décision ne s’est pas faite sans heurts. Des voix provenant de l’opposition se sont élevées dénonçant un ” énorme pas ” en arrière pour la santé, à l’image de Matthias Strolz, le chef du parti libéral NEOS

”Vous agissez contre la science et sans conscience, vous prenez aujourd’hui une décision délibérée en faveur de la mort”.

L’Ordre des médecins, fortement opposé à cette loi, a lancé une pétition contre cette mesure.”Don’t smoke” a déjà récolté 545.000 signatures et devrait voir son nombre de signataires augmenté après la déclaration du vice-chancelier Heinze-Christian Strache.

”Les gens devraient décider eux-mêmes s’ils veulent s’asseoir dans la zone fumeurs ou non-fumeurs mais si la pétition réussissait à obtenir 900.000 signatures, la mesure pourrait ‘être repensée. La démocratie directe doit rester gagnante”.

Augmentation de l’âge légal pour fumer

Pour calmer les esprits, les députés ont toutefois changer l’âge minimum autorisé pour la consommation de tabac. Fumer ne sera possible – officiellement – qu’à partir de 18 ans et non plus à 16. De plus, il sera désormais interdit de fumer dans un véhicule avec un mineur à bord.