Australie: la ville de Sydney menacée par un feu de brousse

Des centaines de pompiers australiens s’attaquent à un grand feu de brousse qui aurait affecté les maisons de la banlieue sud de Sydney.

Le service d’incendie rural de Nouvelle-Galles du Sud (RFS) a dit qu’il craignait que les braises en vol puissent déclencher de nouvelles flammes avant l’avancée du feu.

Certains résidents ont reçu l’ordre de chercher un abri car l’évacuation est maintenant trop dangereuse.

Le temps récent dans le sud-est de l’Australie a été exceptionnellement chaud.

Moorebank Avenue, #Holsworthy Fire: Latest Linescan taken at about 4:10pm showing current fire activity. Brighter areas are more intense fire. #NSWRFS #nswfires pic.twitter.com/R0CbCdHymG

— NSW RFS (@NSWRFS) 15 avril 2018